Лудогорец се насочва към Алберт Риера за треньорския пост

След като доминираха българския футбол в продължение на 14 години, Лудогорец изненадващо се озова на третото място в efbet Лига и сега ръководството на клуба е решено да обърне нова страница. В търсене на свежи идеи и нова енергия, "орлите" са насочили погледа си към испанския специалист Алберт Риера, съобщава израелското издание "Спорт 5".

44-годишният Риера, който до неотдавна бе начело на германския Айнтрахт (Франкфурт), се очертава като основен фаворит за треньорския пост в Лудогорец. Макар престоят му в Бундеслигата да бе кратък – само три месеца, испанецът вече е доказал треньорските си качества във Франция и Словения, където ръководи Бордо, Олимпия (Любляна) и Целье. Като футболист Риера е носил екипите на европейски грандове като Ливърпул и Манчестър Сити, което допълнително засилва интереса към него.

Въпреки че Пер-Матиас Хьогмо все още официално заема поста старши треньор, норвежкият специалист е в болничен, а подготовката за новия сезон вече започна под ръководството на неговия асистент Микаел Старе. Очаква се в близките дни да има яснота относно бъдещето на Хьогмо, като всички знаци сочат към раздяла.

Ако преговорите с Риера не доведат до споразумение, Лудогорец има резервен план – израелският специалист Барак Ицхаки. Клубът е проявил интерес и към Ран Кожух, но той е предпочел да остане в Апоел (Беер Шева). Според "Спорт 5", разградчани са готови да предложат годишно възнаграждение между 700 и 800 хиляди евро на бъдещия си наставник – сума, която подчертава сериозните им амбиции за завръщане на върха.