Байерн Мюнхен продава нападател на Фулъм

Байерн Мюнхен ще продаде нападателя Джона Куси-Асаре на Фулъм, съобщава Флориан Плетенберг. Шведът игра под наем при "котиджърс" през миналия сезон, а сега английският клуб ще придобие изцяло правата му.
Фулъм ще плати около 6 млн. евро за правата на 18-годишния нападател. През миналото лято лондончани броиха още 4 млн. евро, за да вземат Куси-Асаре под наем.
Шведът записа 10 мача за Фулъм през миналия сезон.
🚨💥 EXCL | Jonah Kusi-Asare to FC Fulham - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 25, 2026
FC Bayern and Fulham have reached an agreement over permanent transfer of 18 y/o talented striker. Fulham will pay around €6m guaranteed. Long-term contract. w/ @kerry_hau 🇸🇪🇬🇭 pic.twitter.com/uRvrDhO1LR
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08:46 26.06.2026