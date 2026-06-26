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Байерн Мюнхен продава нападател на Фулъм

Байерн Мюнхен продава нападател на Фулъм

26 Юни, 2026 07:59 592 1

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  • фулъм-
  • футбол-
  • трансфер

Шведът игра под наем при "котиджърс" през миналия сезон, а сега английският клуб ще придобие изцяло правата му

Байерн Мюнхен продава нападател на Фулъм - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен ще продаде нападателя Джона Куси-Асаре на Фулъм, съобщава Флориан Плетенберг. Шведът игра под наем при "котиджърс" през миналия сезон, а сега английският клуб ще придобие изцяло правата му.

Фулъм ще плати около 6 млн. евро за правата на 18-годишния нападател. През миналото лято лондончани броиха още 4 млн. евро, за да вземат Куси-Асаре под наем.

Шведът записа 10 мача за Фулъм през миналия сезон.


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  • 1 нормален

    0 0 Отговор
    Ако този на снимката е 18 годишен, явно са започнали да му ги броят след като е станал на 15 години.

    08:46 26.06.2026

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