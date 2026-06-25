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София Вергара сияе в цветовете на Колумбия: Емблематична подкрепа за националния отбор на Световното първенство

София Вергара сияе в цветовете на Колумбия: Емблематична подкрепа за националния отбор на Световното първенство

25 Юни, 2026 23:17 371 1

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Латиноамериканската звезда демонстрира гордостта си с моден размах и неподправена емоция

София Вергара сияе в цветовете на Колумбия: Емблематична подкрепа за националния отбор на Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

София Вергара, прочутата актриса и модел с корени от слънчева Колумбия, отново привлече вниманието на феновете по целия свят със своята пламенна подкрепа за националния футболен отбор. Звездата от „Модерно семейство“ не пропусна да изрази любовта си към „Лос Кафетерос“ по време на Световното първенство, където колумбийците триумфираха с минимална победа 1:0 срещу Конго.

На концерт на Шакира, друга гордост на Колумбия, 53-годишната София се появи в зашеметяващ топ на марката Gaui. Дрехата, в ярък жълт цвят – символ на националния флаг, впечатли с елегантна, вталена кройка и квадратно деколте. Тънки ленти в тъмносиньо и червено, спускащи се по страните, допълваха визията, а върху гърдите гордо блестеше избродиран надпис „Colombia“. Истински моден шедьовър, който съчетава патриотизъм и стил!

Този уникален топ, оценен на 61,95 евро, не е просто облекло, а символ на национална идентичност. Моделът се предлага и във варианти, вдъхновени от знамената на САЩ, Мексико и Бразилия, което го превръща в предпочитан избор за фенове на футбола и модата по цял свят.

С неподправена емоция и неподражаем стил, София Вергара за пореден път доказа, че е не само холивудска звезда, но и истински посланик на колумбийската култура. Нейната страст към футбола и родината вдъхновява милиони да следват мечтите си и да се гордеят с корените си.




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  • 1 Четете

    0 0 Отговор
    А от мене чао, защото тръгвам да изкълча една такава готина какичка!

    23:20 25.06.2026

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