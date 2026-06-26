Ботев Пловдив с победа над Арда Кърджали

Ботев Пловдив записа втора победа в контролните срещи. „Жълто-черните“ се наложиха с 2:1 над Арда Кърджали под жаркото слънце на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“.

Първите 15 минути не предложиха положения за зрителите, а в 20-ата минута „канарчетата“ откриха резултата. Никола Илиев центрира от корнер и Карлос Алгара с глава прати топката в мрежата за 1:0.

В 35-ата минута Асен Чандъров отправи опасен удар с глава, а 2 минути по-късно Карлос Меоти от чиста позиция не успя да затрудни вратаря.

Секунди след това Самуел Калу направи прекрасен рейд, завършил с точен изстрел. Гостите отговориха с опасен удар в близкия ъгъл на Бачев, но Християн Славков внимаваше и изби.

На полувремето в състава на Ботев бяха извършени множество смени. В 48-ата минута Бирсент Карагарен шутира от средна дистанция, а Славков отново спаси.

В 56-ата минута Педро Игор преодоля двама бранители, но изстрелът му в далечния ъгъл не намери вратата. 2 минути след това гостите получиха дузпа, която бе реализирана от Бирсент Карагарен.

В 66-ата минута Велиян Видолов стреля опасно от 20 метра покрай целта. В 84-ата минута Николай Пранджев спаси далечен удар.

В 88-ата минута Ботев стигна до втори гол с красива атака. Велиян Видолов пусна надясно към Уилиамс Чимези, който центрира и Димитър Тонев продължи с пета, а на задна греда Ифена Доргу се разписа за 2:1.

Следващата контрола на Ботев Пловдив е в събота от 20:00 часа на стадион „Христо Ботев“ срещу ФК Балкани.