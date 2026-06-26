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Ботев Враца отдаде почит на загиналите фенове с мемориален кът

Ботев Враца отдаде почит на загиналите фенове с мемориален кът

26 Юни, 2026 18:46 417 0

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Трогателен жест на стадион „Христо Ботев“ във Враца

Ботев Враца отдаде почит на загиналите фенове с мемориален кът - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Трогателна инициатива обедини футболното семейство на Ботев Враца, след като клубът изгради специален мемориален кът в памет на двамата млади привърженици, загубили живота си при трагичен пътен инцидент. Мястото за почит се намира на стадион „Христо Ботев“ и е отворено за всички, които желаят да изразят съпричастност и да оставят цвете или свещ в памет на загиналите.

Съдбовната вечер в четвъртък се превърна в черна страница за местната общност. Двамата тийнейджъри, верни фенове на Ботев Враца, станаха жертва на тежка катастрофа, след като автомобил връхлетя върху мотоциклета им. Новината за нелепата загуба потресе не само футболната общественост, но и целия град.

Създаването на възпоменателния кът е символ на солидарността и съпричастността на клуба към близките на загиналите. Мястото се превърна в притегателен център за фенове, приятели и съграждани, които искат да изразят болката си и да почетат паметта на момчетата.

Ето какво написаха от Ботев Враца:

„В памет на Иван и Йоана.

Фенове на Ботев създадоха специален кът на стадион „Христо Ботев“, където всеки, който желае, може да отдаде почит към двамата млади привърженици, чиито животи бяха трагично прекъснати.

Почивайте в мир!“


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