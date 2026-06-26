Кими Антонели с впечатляващо представяне и във втората тренировка на „Ред Бул Ринг“

Кими Антонели, талантливият пилот на „Мерцедес“, демонстрира изключителна скорост и във втората свободна тренировка на легендарната писта „Ред Бул Ринг“ в Шпилберг. Италианецът, който вече оглавява временното класиране при пилотите във Формула 1, не остави шанс на конкурентите си и затвърди лидерската си позиция преди решаващите сесии през уикенда.

Антонели измина 29 обиколки по 4,32-километровото трасе, като най-доброто му време – 1:07.14 минути – остана недостижимо за останалите.

Оскар Пиастри с „МакЛарън“ се доближи най-много до италианеца, но изостана с 0,237 секунди.

В челната петица се наредиха още Ландо Норис („МакЛарън“), Макс Верстапен („Ред Бул“) и Люис Хамилтън, който тази година кара за „Ферари“.

Съботният ден обещава още повече емоции за почитателите на високите скорости. Третата свободна тренировка стартира в 13:30 часа българско време, а квалификационната сесия, която ще определи стартовата решетка за Гран при на Австрия, ще се проведе от 17:00 часа.