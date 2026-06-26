Любо Пенев стартира с победа: Локомотив София обърна шампиона на Косово в първата си контрола

Локомотив София триумфира с 2:1 над косовския първенец Дрита в първата си лятна контрола. Срещата, която се проведе в Банско, беляза неофициалния дебют на опитния наставник Любослав Пенев начело на столичния тим.

Макар че гостите от Дрита поведоха в резултата още в 17-ата минута, "червено-черните" не се предадоха.

След почивката Локомотив демонстрира характер и воля, като обърна развоя на мача с два безответни гола. Така столичани зарадваха своите фенове с победа още в първия си тест за лятото.

Подготовката на Локомотив София продължава с ново предизвикателство – на 1 юли "железничарите" ще премерят сили с румънския Ботошани. Очаква се срещата да даде още по-ясна представа за потенциала на отбора под ръководството на Любо Пенев.