Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Любо Пенев стартира с победа: Локомотив София обърна шампиона на Косово в първата си контрола

Любо Пенев стартира с победа: Локомотив София обърна шампиона на Косово в първата си контрола

26 Юни, 2026 20:12 463 2

  • локомотив софия-
  • дрита-
  • контрола-
  • любослав пенев-
  • банско-
  • косово

Успешен старт за новия треньор на "железничарите" в Банско

Любо Пенев стартира с победа: Локомотив София обърна шампиона на Косово в първата си контрола - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Локомотив София триумфира с 2:1 над косовския първенец Дрита в първата си лятна контрола. Срещата, която се проведе в Банско, беляза неофициалния дебют на опитния наставник Любослав Пенев начело на столичния тим.

Макар че гостите от Дрита поведоха в резултата още в 17-ата минута, "червено-черните" не се предадоха.

След почивката Локомотив демонстрира характер и воля, като обърна развоя на мача с два безответни гола. Така столичани зарадваха своите фенове с победа още в първия си тест за лятото.

Подготовката на Локомотив София продължава с ново предизвикателство – на 1 юли "железничарите" ще премерят сили с румънския Ботошани. Очаква се срещата да даде още по-ясна представа за потенциала на отбора под ръководството на Любо Пенев.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Те го те, Чичовото пак на хранилката😂

    20:45 26.06.2026

  • 2 Гоуст

    1 0 Отговор
    Ей за това са обръщалките през лятото - да оправят бюджета за следващия сезон

    21:08 26.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове