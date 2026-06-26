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Олександър Усик с неочакван ход: Овакантява шампионските си пояси, но не слиза от ринга

Олександър Усик с неочакван ход: Овакантява шампионските си пояси, но не слиза от ринга

26 Юни, 2026 23:14 699 5

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Украинската боксова звезда дава шанс на нови претенденти, но обещава още зрелища

Олександър Усик с неочакван ход: Овакантява шампионските си пояси, но не слиза от ринга - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Олександър Усик – непобеденият украински ас на професионалния бокс – изненада феновете и експертите, като обяви, че се отказва от трите си световни титли. Новината дойде директно от личния му профил в Instagram, където шампионът сподели решението си с милионите си последователи.

В емоционалното си послание 39-годишният Усик, който държи поясите на WBA, WBC и IBF в тежка категория, заяви, че иска да даде възможност на други боксьори да се борят за престижните отличия.

„Днес е подходящият момент да освободя шампионските колани. Така момчетата, които чакат своя шанс, ще могат да се изправят един срещу друг“, написа Усик, като подчерта, че решението му е продиктувано от уважение към спорта и съперниците.

Въпреки че се разделя с титлите, украинецът категорично отрече слуховете за оттегляне. „Не напускам бокса – предстои ми последният танц!“, категоричен бе Усик, като благодари на всички боксови организации и изрази признателност към феновете си. „Слава на Бога! Слава на Украйна!“, завърши той вдъхновяващо.

Със своите 25 победи от 25 мача, 16 от които с нокаут, Олександър Усик се нарежда сред най-големите имена в историята на бокса. През май 2024 година той влезе в историята, след като победи Тайсън Фюри и стана абсолютен световен шампион в тежка категория – постижение, което не бе реализирано от четвърт век насам.



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  • 1 Един

    3 0 Отговор
    Ей сега Кобрата ще ги намели всичките. Продължаваме напред!

    23:31 26.06.2026

  • 2 Налудник

    3 0 Отговор
    Докато четях, направих аналог с Бою. Разлика - почти никаква.

    23:34 26.06.2026

  • 3 Тома

    3 0 Отговор
    За да запазиш поясите трябва да се биеш иначе ти ги прибират

    23:36 26.06.2026

  • 4 1111

    3 0 Отговор
    Просто иска да е без загуба и да се нареди сред най-великите за всички времена. Така има възможност да си осигури последен мач срещу противник, който може да не е топ претендент. Реално е доста хитро.

    23:45 26.06.2026

  • 5 Какалашника

    1 0 Отговор
    Тоа ме напряга и ше го ошамарим,знаеш.

    23:54 26.06.2026

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