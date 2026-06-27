Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Германия нападнаха Нойер след грешката срещу Еквадор, но Нагелсман го защити

В Германия нападнаха Нойер след грешката срещу Еквадор, но Нагелсман го защити

27 Юни, 2026 10:06 563 2

  • мануел нойер-
  • германия-
  • еквадор-
  • световното първенство-
  • вратар-
  • лотар матеус

Легендарният вратар е подложен на сериозни критики, но ще остане титуляр

В Германия нападнаха Нойер след грешката срещу Еквадор, но Нагелсман го защити - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мануел Нойер се превърна в една от най-обсъжданите фигури в Германия след поражението с 1:2 от Еквадор на Световното първенство.

40-годишният вратар беше обвинен за победния гол на Гонсало Плата, а представянето му предизвика сериозна вълна от критики в германските медии.

Легендата на германския футбол Лотар Матеус също не спести мнението си.

„Това вече не е Нойер, когото познаваме. Липсваше му увереност и беше прекалено колеблив“, написа той в колонката си за „Билд“.

Бившият му съотборник в националния отбор Бастиан Швайнщайгер също постави под съмнение формата на стража.

„Къде са големите му спасявания?“, попита световният шампион от 2014 година, макар да изрази увереност, че Нойер все още може да помогне на Германия.

Статистиката също не е в полза на ветерана. До момента той е направил едва три спасявания, а е допуснал четири гола, като Германия все още няма суха мрежа на турнира.

Въпреки критиките селекционерът Юлиан Нагелсман няма намерение да прави промяна на вратарския пост. Според германските медии Нойер ще остане титуляр и в следващия мач от елиминациите, въпреки че първоначално за №1 беше считан Оливер Бауман.

Самият Нойер също коментира ситуацията.

„Опитах се да хвана топката“, каза кратко германският вратар, който не смята, че носи цялата вина за попадението.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пипин

    2 0 Отговор
    Не е грешка, а заслужена загуба.

    10:11 27.06.2026

  • 2 днес

    2 0 Отговор
    Не е грешка - такъв е бил сценарият. Германия не игра второто полувреме - целта е прецакване на Шотландия и пускане напред на Еквадор.
    Не е за първи път на подобен форум - да има и смешен мач. Такъв бе и Франция -. Норвегия. Скандинавците отписаха мача и не го играха...

    10:23 27.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове