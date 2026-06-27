В Германия нападнаха Нойер след грешката срещу Еквадор, но Нагелсман го защити

Мануел Нойер се превърна в една от най-обсъжданите фигури в Германия след поражението с 1:2 от Еквадор на Световното първенство.

40-годишният вратар беше обвинен за победния гол на Гонсало Плата, а представянето му предизвика сериозна вълна от критики в германските медии.

Легендата на германския футбол Лотар Матеус също не спести мнението си.

„Това вече не е Нойер, когото познаваме. Липсваше му увереност и беше прекалено колеблив“, написа той в колонката си за „Билд“.

Бившият му съотборник в националния отбор Бастиан Швайнщайгер също постави под съмнение формата на стража.

„Къде са големите му спасявания?“, попита световният шампион от 2014 година, макар да изрази увереност, че Нойер все още може да помогне на Германия.

Статистиката също не е в полза на ветерана. До момента той е направил едва три спасявания, а е допуснал четири гола, като Германия все още няма суха мрежа на турнира.

Въпреки критиките селекционерът Юлиан Нагелсман няма намерение да прави промяна на вратарския пост. Според германските медии Нойер ще остане титуляр и в следващия мач от елиминациите, въпреки че първоначално за №1 беше считан Оливер Бауман.

Самият Нойер също коментира ситуацията.

„Опитах се да хвана топката“, каза кратко германският вратар, който не смята, че носи цялата вина за попадението.