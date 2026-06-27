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Кабо Верде пренаписа футболната история: Островната държава с рекорден подвиг на Мондиал 2026

Кабо Верде пренаписа футболната история: Островната държава с рекорден подвиг на Мондиал 2026

27 Юни, 2026 13:01 923 3

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Малката африканска нация изуми света, като се класира за елиминациите на Световното първенство по футбол

Кабо Верде пренаписа футболната история: Островната държава с рекорден подвиг на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната карта на света бе разтърсена от истинска сензация – Кабо Верде, държава с население едва 525 000 души, се превърна в най-малката страна, която някога е преминавала груповата фаза на Световно първенство по футбол. Островната република, известна с прозвището си „Сините акули“, изуми феновете и експертите, като завърши на второ място в изключително оспорваната Група „H“ на Мондиал 2026.

Пътят на Кабо Верде към елиминациите бе изпълнен с драматични моменти и впечатляващи резултати. Тимът, в чийто състав блести полузащитникът на Лудогорец Дерой Дуарте, не допусна нито една загуба в груповата фаза. Островитяните стартираха с нулево равенство срещу фаворита Испания, последвано от зрелищно 2:2 срещу двукратния световен шампион Уругвай. В решаващия трети двубой Кабо Верде удържа още едно 0:0, този път срещу Саудитска Арабия, което се оказа достатъчно за историческото класиране напред.

Със спечелените три точки Кабо Верде не само си осигури място на 1/16-финалите, но и подобри почти вековен рекорд. Досега най-малката държава, достигала елиминационната фаза на световно първенство, бе Парагвай през 1930 г. – тогава с население малко над 860 000 души. Сега Кабо Верде изпреварва това постижение с повече от 300 000 жители разлика.

На 3 юли в Маями „Сините акули“ ще се изправят срещу действащия световен шампион Аржентина – сблъсък, който обещава да бъде истински спектакъл. Дали приказката на Кабо Верде ще продължи, предстои да разберем, но вече е ясно, че малката африканска нация си осигури място сред най-големите изненади в историята на футболните първенства.

Докато други малки държави като Кюрасао и Исландия не успяха да преминат групите при дебютите си, Кабо Верде доказа, че с борбен дух, дисциплина и малко късмет дори най-невероятните мечти могат да се сбъднат. Историята на „Сините акули“ вече вдъхновява милиони по света и напомня, че във футбола няма невъзможни неща.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    8 0 Отговор
    Добре,че играхме със Соломоновите острови .Кабо Верде щеше да ни надуе шиника.

    13:07 27.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Браво!Подкрепям всеки отбор извън ЕС.

    13:55 27.06.2026

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