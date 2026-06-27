Кабо Верде пренаписа футболната история: Островната държава с рекорден подвиг на Мондиал 2026

Футболната карта на света бе разтърсена от истинска сензация – Кабо Верде, държава с население едва 525 000 души, се превърна в най-малката страна, която някога е преминавала груповата фаза на Световно първенство по футбол. Островната република, известна с прозвището си „Сините акули“, изуми феновете и експертите, като завърши на второ място в изключително оспорваната Група „H“ на Мондиал 2026.

Пътят на Кабо Верде към елиминациите бе изпълнен с драматични моменти и впечатляващи резултати. Тимът, в чийто състав блести полузащитникът на Лудогорец Дерой Дуарте, не допусна нито една загуба в груповата фаза. Островитяните стартираха с нулево равенство срещу фаворита Испания, последвано от зрелищно 2:2 срещу двукратния световен шампион Уругвай. В решаващия трети двубой Кабо Верде удържа още едно 0:0, този път срещу Саудитска Арабия, което се оказа достатъчно за историческото класиране напред.

Със спечелените три точки Кабо Верде не само си осигури място на 1/16-финалите, но и подобри почти вековен рекорд. Досега най-малката държава, достигала елиминационната фаза на световно първенство, бе Парагвай през 1930 г. – тогава с население малко над 860 000 души. Сега Кабо Верде изпреварва това постижение с повече от 300 000 жители разлика.

На 3 юли в Маями „Сините акули“ ще се изправят срещу действащия световен шампион Аржентина – сблъсък, който обещава да бъде истински спектакъл. Дали приказката на Кабо Верде ще продължи, предстои да разберем, но вече е ясно, че малката африканска нация си осигури място сред най-големите изненади в историята на футболните първенства.

Докато други малки държави като Кюрасао и Исландия не успяха да преминат групите при дебютите си, Кабо Верде доказа, че с борбен дух, дисциплина и малко късмет дори най-невероятните мечти могат да се сбъднат. Историята на „Сините акули“ вече вдъхновява милиони по света и напомня, че във футбола няма невъзможни неща.