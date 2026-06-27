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Тони Кроос и Лукас Подолски с остри думи след разочароващата загуба на Германия

Тони Кроос и Лукас Подолски с остри думи след разочароващата загуба на Германия

27 Юни, 2026 18:08 553 3

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  • световно първенство по футбол

Легендите настояват за промяна преди ключовия сблъсък с Парагвай

Тони Кроос и Лукас Подолски с остри думи след разочароващата загуба на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германският национален отбор по футбол се оказа в центъра на бурни дискусии след неубедителното си представяне в груповата фаза на Мондиала. Въпреки впечатляващите победи над Кюрасао (7:1) и Кот д’Ивоар (2:1), поражението с 1:2 от Еквадор разклати увереността на фенове и експерти.

Световният шампион от 2014 година и бивш диригент на средата на терена Тони Кроос не спести критики към настоящия състав на Бундестима. В интервю за DPA той изрази опасения, че ако не настъпи бърза промяна, Германия може да напусне турнира по-рано от очакваното.

„Нашата игра трябва да бъде истинско изпитание за всеки противник, но засега не го постигаме. Защитата ни е колеблива, а ключови играчи като Мусиала и Вирц не са в оптимална форма. Ако това не се промени, рискуваме да си тръгнем рано“, предупреди Кроос. Той припомни, че и през 2014 година отборът е имал трудни моменти, но тогавашният състав е намирал сили да преодолее препятствията и да стигне до върха.

Друг герой от златния отбор на Германия, Лукас Подолски, също се включи в дебата. Според него пораженията могат да имат положителен ефект, стига играчите да извлекат нужните поуки.

„Понякога една такава загуба е необходима. Тя дава възможност на всеки да се замисли и да се върне по-силен“, коментира Подолски.

Следващото изпитание за Бундестима е осминафиналният сблъсък с Парагвай, който ще се проведе в понеделник от 23:30 часа българско време в Бостън. Победителят ще се изправи срещу триумфиралия в двубоя между Франция и Швеция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    2 1 Отговор
    Ако преминат 16-ина финалите се падат с Франция. Най-вероятно ще са дотам. Играха с титулярите и супер зле.

    18:14 27.06.2026

  • 2 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Германия е жалко подобие на себе си...

    Коментиран от #3

    18:17 27.06.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Ами боята им е различна. Много тен са хванали повечето футболисти в Бундестима.

    18:25 27.06.2026

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