Тони Кроос и Лукас Подолски с остри думи след разочароващата загуба на Германия

Германският национален отбор по футбол се оказа в центъра на бурни дискусии след неубедителното си представяне в груповата фаза на Мондиала. Въпреки впечатляващите победи над Кюрасао (7:1) и Кот д’Ивоар (2:1), поражението с 1:2 от Еквадор разклати увереността на фенове и експерти.

Световният шампион от 2014 година и бивш диригент на средата на терена Тони Кроос не спести критики към настоящия състав на Бундестима. В интервю за DPA той изрази опасения, че ако не настъпи бърза промяна, Германия може да напусне турнира по-рано от очакваното.

„Нашата игра трябва да бъде истинско изпитание за всеки противник, но засега не го постигаме. Защитата ни е колеблива, а ключови играчи като Мусиала и Вирц не са в оптимална форма. Ако това не се промени, рискуваме да си тръгнем рано“, предупреди Кроос. Той припомни, че и през 2014 година отборът е имал трудни моменти, но тогавашният състав е намирал сили да преодолее препятствията и да стигне до върха.

Друг герой от златния отбор на Германия, Лукас Подолски, също се включи в дебата. Според него пораженията могат да имат положителен ефект, стига играчите да извлекат нужните поуки.

„Понякога една такава загуба е необходима. Тя дава възможност на всеки да се замисли и да се върне по-силен“, коментира Подолски.

Следващото изпитание за Бундестима е осминафиналният сблъсък с Парагвай, който ще се проведе в понеделник от 23:30 часа българско време в Бостън. Победителят ще се изправи срещу триумфиралия в двубоя между Франция и Швеция.