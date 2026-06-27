Джордж Ръсел триумфира в квалификацията за Гран при на Австрия

Пилотът на "Мерцедес" - Джордж Ръсел, демонстрира изключителна скорост и хладнокръвие, като завоюва първото място в квалификацията за Гран при на Австрия – осмия кръг от шампионата на Формула 1. 28-годишният британец, който вече впечатли феновете с най-добро време в третата свободна тренировка, затвърди доминацията си на легендарната писта "Ред Бул Ринг". -

Ръсел измина 20 обиколки по австрийското трасе, като най-бързата му бе истински шедьовър – 1:06.113 минути. Това постижение му донесе втори пореден и общо четвърти "пол позишън" за сезона, затвърждавайки амбициите на "Сребърните стрели" за челни позиции в шампионата.

Веднага след Ръсел на стартовата решетка ще застане Шарл Льоклер с "Ферари", който остана на 236 хилядни от секундата зад победителя. Третото място в квалификацията бе заето от опитния Люис Хамилтън.

Младият Кими Антонели се нареди четвърти, а световният шампион Макс Верстапен ще стартира от пета позиция.

Стартът на "Ред Бул Ринг" е утре, точно в 16:00 часа българско време.