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Джордж Ръсел триумфира в квалификацията за Гран при на Австрия

Джордж Ръсел триумфира в квалификацията за Гран при на Австрия

27 Юни, 2026 18:54 597 0

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Британецът осигури първа стартова позиция за "Мерцедес" на "Ред Бул Ринг"

Джордж Ръсел триумфира в квалификацията за Гран при на Австрия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пилотът на "Мерцедес" - Джордж Ръсел, демонстрира изключителна скорост и хладнокръвие, като завоюва първото място в квалификацията за Гран при на Австрия – осмия кръг от шампионата на Формула 1. 28-годишният британец, който вече впечатли феновете с най-добро време в третата свободна тренировка, затвърди доминацията си на легендарната писта "Ред Бул Ринг". -

Ръсел измина 20 обиколки по австрийското трасе, като най-бързата му бе истински шедьовър – 1:06.113 минути. Това постижение му донесе втори пореден и общо четвърти "пол позишън" за сезона, затвърждавайки амбициите на "Сребърните стрели" за челни позиции в шампионата.

Веднага след Ръсел на стартовата решетка ще застане Шарл Льоклер с "Ферари", който остана на 236 хилядни от секундата зад победителя. Третото място в квалификацията бе заето от опитния Люис Хамилтън.

Младият Кими Антонели се нареди четвърти, а световният шампион Макс Верстапен ще стартира от пета позиция.

Стартът на "Ред Бул Ринг" е утре, точно в 16:00 часа българско време.


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