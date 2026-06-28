ДР Конго отива на елиминации, Колумбия удържа Португалия

Група K на Световното пърменство по футбол 2026 предложи огромна драма в последните си мачове, изиграни паралелно в САЩ. Колумбия завоюва първото място в крайното класиране след нулево равенство 0:0 срещу Португалия на стадиона в Маями. В другия решителен сблъсък в Атланта, ДР Конго победи Узбекистан с 3:1 след пълен обрат и за първи път в историята си си осигури участие на 1/16-финалите.
Колумбия удържа Роналдо за върха в групата
В Маями южноамериканците се нуждаеха само от точка, за да си гарантират лидерската позиция, докато селекцията на Роберто Мартинес преследваше задължителна победа. Двата тима изиграха изключително динамичен мач с редица чисти положения.
- Героят на мача: Португалският страж Диого Коща направи поредица от ключови спасявания след опасни удари на Джон Кордоба, Хамес Родригес и Хеферсон Лерма.
- Лидерството: Равенството остави Колумбия на върха със 7 точки, докато Португалия завърши на втора позиция с 5 точки и ще срещне Хърватия в следващата фаза.
- Звездата: Кристиано Роналдо имаше трудна вечер срещу стабилната колумбийска отбрана и не успя да се разпише, като негов гол бе отменен заради засада.
Исторически обрат прати ДР Конго напред
Двубоят в Атланта започна кошмарно за символичните домакини от Африка. Още в 10-ата минута звездата на Узбекистан Елдор Шомуродов изведе своя тим напред. Играчите на Себастиен Десабър обаче показаха характер през втората част.
- Ключовият момент: В 68-ата минута Йоан Уиса изравни от дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия него.
- Ударът: Влезлият като резерва Фистон Калала Майеле направи обрата пълен в 78-ата минута за 2:1.
- Точка на спора: В добавеното време на срещата отново Уиса се разписа за крайното 3:1.
С този успех ДР Конго събра 4 точки и продължава към елиминациите, където по всяка вероятност ще се изправи срещу Англия. Дебютантът Узбекистан напуска турнира без спечелена точка.
Източник: BBC Sport и официалната статистика на ESPN.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роналдо потопява
04:58 28.06.2026
2 Печалба
06:23 28.06.2026