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ДР Конго отива на елиминации, Колумбия удържа Португалия

ДР Конго отива на елиминации, Колумбия удържа Португалия

28 Юни, 2026 04:32, обновена 28 Юни, 2026 04:37 1 096 2

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Драматична развръзка в Група K на Мондиал 2026 осигури историческо класиране на африканския тим, докато Кристиано Роналдо и компания останаха втори

ДР Конго отива на елиминации, Колумбия удържа Португалия - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Група K на Световното пърменство по футбол 2026 предложи огромна драма в последните си мачове, изиграни паралелно в САЩ. Колумбия завоюва първото място в крайното класиране след нулево равенство 0:0 срещу Португалия на стадиона в Маями. В другия решителен сблъсък в Атланта, ДР Конго победи Узбекистан с 3:1 след пълен обрат и за първи път в историята си си осигури участие на 1/16-финалите.

Колумбия удържа Роналдо за върха в групата

В Маями южноамериканците се нуждаеха само от точка, за да си гарантират лидерската позиция, докато селекцията на Роберто Мартинес преследваше задължителна победа. Двата тима изиграха изключително динамичен мач с редица чисти положения.

  • Героят на мача: Португалският страж Диого Коща направи поредица от ключови спасявания след опасни удари на Джон Кордоба, Хамес Родригес и Хеферсон Лерма.
  • Лидерството: Равенството остави Колумбия на върха със 7 точки, докато Португалия завърши на втора позиция с 5 точки и ще срещне Хърватия в следващата фаза.
  • Звездата: Кристиано Роналдо имаше трудна вечер срещу стабилната колумбийска отбрана и не успя да се разпише, като негов гол бе отменен заради засада.

Исторически обрат прати ДР Конго напред

Двубоят в Атланта започна кошмарно за символичните домакини от Африка. Още в 10-ата минута звездата на Узбекистан Елдор Шомуродов изведе своя тим напред. Играчите на Себастиен Десабър обаче показаха характер през втората част.

  • Ключовият момент: В 68-ата минута Йоан Уиса изравни от дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия него.
  • Ударът: Влезлият като резерва Фистон Калала Майеле направи обрата пълен в 78-ата минута за 2:1.
  • Точка на спора: В добавеното време на срещата отново Уиса се разписа за крайното 3:1.

С този успех ДР Конго събра 4 точки и продължава към елиминациите, където по всяка вероятност ще се изправи срещу Англия. Дебютантът Узбекистан напуска турнира без спечелена точка.

Източник: BBC Sport и официалната статистика на ESPN.


САЩ
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    Португалия. Добре че е несменяем в състава за да не печелят.

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    1 0 Отговор
    Кой се интересува от страни като Конго и Колумбия. Допускането на толкова много страни разводняваа Мондиала и намалява интртса към него. Месеци и половина състезания, интерес на българите - нула.

    06:23 28.06.2026

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