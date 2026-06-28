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Хари Кейн – Легендата на английския футбол според Джуд Белингам

Хари Кейн – Легендата на английския футбол според Джуд Белингам

28 Юни, 2026 16:20 533 3

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Младата звезда на Англия не пести суперлативи за капитана след историческия му рекорд на Мондиал 2026

Хари Кейн – Легендата на английския футбол според Джуд Белингам - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хари Кейн отново написа история, след като с глава реализира решаващия гол срещу Панама и изведе „Трите лъва“ до победа с 2:0 в груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026. С това попадение капитанът на Англия вече има 11 гола на световни финали, с което официално задмина легендарния Гари Линекер и се превърна в най-резултатния англичанин на Мондиали.

Джуд Белингам, един от най-ярките таланти на съвременния футбол, не скри възхищението си от своя съотборник. В интервю за DPA младият полузащитник сподели: „През последните няколко години изградихме страхотна връзка с Хари, особено след Мондиала в Катар. За мен е чест да бъда на терена до него. Той е най-добрият английски футболист, когото съм виждал – доказал се е повече от всеки друг. Играта с него е удоволствие, а нивото му в момента е просто феноменално. Кейн е човекът, който може да промени всеки мач – и днес го доказа.“

В друго свое изказване пред ITV, Белингам подчерта лидерските качества на Кейн: „Хари не спира да се развива и да вдига летвата. Той заслужава всяка похвала. Усилията, които полага като капитан, са видими за всички. Той ни води напред, а качествата му говорят сами за себе си. Без съмнение – той е най-добрият.“


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  • 1 Мдаа!🤔

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    Като направят световното със 100 отбора, по десет в група, ще паднат и тези рекорди!😂

    16:25 28.06.2026

  • 2 Е какво е спечелил

    0 1 Отговор
    Кейн, освен ,, служебната " титла с Байрн?

    16:49 28.06.2026

  • 3 Родина

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    Надценен ! Симулант !

    17:05 28.06.2026

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