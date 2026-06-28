Турция изненада с нов триумф във волейболната Лига на нациите, измести България от шестото място

Неочакван резултат беляза поредния кръг във волейболната Лига на нациите при мъжете! Турският национален отбор, воден от опитния сръбски треньор Слободан Ковач, поднесе поредната си изненада, като разгроми категорично Белгия с 3:0 гейма (26:24, 26:24, 25:17) в последния си двубой от мини турнира в Гливице, Полша.

В този двубой турците не само показаха стабилна и вдъхновена игра, но и се възползваха максимално от колосалните 24 непредизвикани грешки на белгийците. За сравнение, Турция допусна едва 17 неточности, което се оказа решаващо за крайния резултат.

Безспорният герой за Турция бе Адис Лагумджия, който наниза впечатляващите 23 точки, включително 3 блокади. Брат му Мирза Лагумджия също се отличи с 9 точки. От белгийска страна единствено Фере Регерс успя да се противопостави с 22 точки, от които 3 аса, но усилията му не бяха достатъчни за обрат.

След този убедителен успех Турция изпревари България във временното класиране. И двата отбора имат по 5 победи и 3 загуби, както и равен брой точки – 14. Разликата обаче идва от геймовото съотношение: Турция е с 18:13, докато „лъвовете“ са с 18:15, въпреки днешната си убедителна победа над Украйна.