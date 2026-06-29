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Сълзите на Винисиус Жуниор: Емоционално признание за най-скъпия човек в живота му

Сълзите на Винисиус Жуниор: Емоционално признание за най-скъпия човек в живота му

29 Юни, 2026 19:45 650 2

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Звездата на Бразилия и Реал Мадрид се разчувства в ефир, спомняйки си за своята баба и нейната незаменима роля по пътя към върха

Сълзите на Винисиус Жуниор: Емоционално признание за най-скъпия човек в живота му - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Бразилия и Реал Мадрид – Винисиус Жуниор, се разплака по време на телевизионно интервю, докато разказваше за своята обична баба Нилса. В предаването "Domingao" по Globo, младият футболист бе трогнат до сълзи, когато водещият Лучано Жуке му показа специално видео послание от неговата баба.

Винисиус не скри колко дълбоко е свързан със своята баба, с която е израснал до 16-годишна възраст. "Тя е човекът, който промени живота ми завинаги. Въпреки скромния ни дом, тя винаги намираше начин да ми даде всичко, от което се нуждая. Спяхме заедно, защото къщата ни беше малка, но сърцето ѝ беше огромно", сподели футболистът с разтреперан глас. Той подчерта, че цени всеки миг, прекаран със семейството си, и осъзнава колко е важно да бъде благодарен за подкрепата, която е получил по пътя към големия футбол. "Семейството ми направи невъзможното, за да сбъдна мечтите си", допълни Винисиус, видимо развълнуван.

Във видеото, което му бе показано, баба Нилса си спомни за детските години на своя внук и му пожела успех до края на Световното първенство. Топлите ѝ думи и спомените за общите им моменти разчувстваха Винисиус, който не успя да сдържи сълзите си в ефир.

Освен с емоционалната си откровеност, Винисиус впечатлява и с изявите си на Световното първенство. В груповата фаза той реализира четири попадения и асистира веднъж в срещите срещу Мароко (1:1), Хаити (3:0) и Шотландия (3:0). Следващото предизвикателство пред бразилската селекция е осминафиналният сблъсък с Япония, който ще се проведе в Хюстън.


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