Левски показа новия екип за предстоящия сезон

Футболният клуб Левски официално показа новия си екип за идния сезон. След седмици на спекулации и нетърпеливо очакване от страна на привържениците, столичният гранд разкри свежата си визия, която ще краси терените през следващите месеци.

Първата възможност за феновете да зърнат новата екипировка ще бъде още утре, когато „сините“ излизат срещу сръбския Радник Сурдулица в приятелски двубой. Срещата ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“, като началният съдийски сигнал ще прозвучи в 19:30 часа.

Новият екип на Левски впечатлява с модерен дизайн, съчетаващ класическите сини нюанси с иновативни елементи, които подчертават идентичността на клуба. Производителите са заложили на висококачествени материи и детайли, които гарантират комфорт и стил както на терена, така и извън него.

Почитателите на „сините“ вече изразиха вълнението си в социалните мрежи, като мнозина определят новата екипировка като „символ на ново начало“ и „повод за гордост“.