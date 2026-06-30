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Халф напуска Реал Мадрид след девет години в клуба

Халф напуска Реал Мадрид след девет години в клуба

30 Юни, 2026 07:00 996 0

  • дани себайос-
  • реал мадрид-
  • футбол

Себайос се сбогува с „белите“ и е готов за ново предизвикателство

Халф напуска Реал Мадрид след девет години в клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Дани Себайос официално сложи край на престоя си в Реал Мадрид. Испанският полузащитник обяви, че напуска клуба след девет сезона на „Сантяго Бернабеу“.

29-годишният футболист пристигна в Реал през 2017 година от Бетис, а за този период изигра 215 мача, в които отбеляза 7 гола и направи 16 асистенции.

Себайос спечели общо 15 трофея с мадридчани, сред които две титли на Испания и три трофея от Шампионската лига.

Халф напуска Реал Мадрид след девет години в клуба

„Не беше лесно решение. Може би именно трудният сезон ме убеди, че е време да затворя тази глава и да потърся ново предизвикателство със същия ентусиазъм, с който пристигнах в Реал“, написа халфът в социалните мрежи.

От клуба също се сбогуваха с испанеца.

„Благодарим на Дани Себайос за професионализма и отдадеността. Реал Мадрид винаги ще бъде негов дом“, се казва в официалното съобщение на „белите“.

През последния сезон Себайос беше преследван от контузии и записа 27 мача, като рядко попадаше сред титулярите. Сега той ще търси нов клуб, с който да рестартира кариерата си.


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