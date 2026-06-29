Ювентус на прага на сензационно завръщане на Рандал Коло Муани

Италианските медии разкриха, че Ювентус е на път да си върне Рандал Коло Муани. Талантливият нападател на Пари Сен Жермен, който вече познава атмосферата на Торино, е все по-близо до ново приключение с "черно-белите".

Според последните информации, ръководството на Ювентус е постигнало договорка с Коло Муани относно личните му условия. В момента текат интензивни разговори с парижкия гранд, като се очаква сделката да бъде финализирана в най-скоро време. Ако всичко върви по план, френският национал ще облече отново екипа на "Старата госпожа".

Коло Муани вече остави следа в Ювентус през втората половина на сезон 2024/2025, когато бе под наем от ПСЖ. За 22 мача той реализира 10 попадения и асистира за още три гола – постижение, което не остана незабелязано от феновете и ръководството на клуба. Преди това, през миналия сезон, 27-годишният нападател носи екипа на Тотнъм, където се отчете с пет гола и четири асистенции в 41 срещи.

Въпреки че настоящият контракт на Коло Муани с Пари Сен Жермен е валиден до лятото на 2028 година, изглежда, че бъдещето му е свързано с нови предизвикателства. Ако трансферът се осъществи, Ювентус ще разполага с доказан голмайстор, готов да поведе отбора към нови успехи в Серия А и Европа.