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Ювентус на прага на сензационно завръщане на Рандал Коло Муани

Ювентус на прага на сензационно завръщане на Рандал Коло Муани

29 Юни, 2026 22:48 232 0

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Преговорите с ПСЖ навлизат в решаваща фаза

Ювентус на прага на сензационно завръщане на Рандал Коло Муани - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианските медии разкриха, че Ювентус е на път да си върне Рандал Коло Муани. Талантливият нападател на Пари Сен Жермен, който вече познава атмосферата на Торино, е все по-близо до ново приключение с "черно-белите".

Според последните информации, ръководството на Ювентус е постигнало договорка с Коло Муани относно личните му условия. В момента текат интензивни разговори с парижкия гранд, като се очаква сделката да бъде финализирана в най-скоро време. Ако всичко върви по план, френският национал ще облече отново екипа на "Старата госпожа".

Коло Муани вече остави следа в Ювентус през втората половина на сезон 2024/2025, когато бе под наем от ПСЖ. За 22 мача той реализира 10 попадения и асистира за още три гола – постижение, което не остана незабелязано от феновете и ръководството на клуба. Преди това, през миналия сезон, 27-годишният нападател носи екипа на Тотнъм, където се отчете с пет гола и четири асистенции в 41 срещи.

Въпреки че настоящият контракт на Коло Муани с Пари Сен Жермен е валиден до лятото на 2028 година, изглежда, че бъдещето му е свързано с нови предизвикателства. Ако трансферът се осъществи, Ювентус ще разполага с доказан голмайстор, готов да поведе отбора към нови успехи в Серия А и Европа.


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