Георги Йомов: Тренирам с втория отбор на ЦСКА, но нищо не е ясно

Бившият национал Георги Йомов, който почти изтърпя 4-годишно наказание за употреба на допинг, говори пред „Мач Телеграф“. Както е известно, през новия сезон той ще може да играе отново на професионално ниво. Йомов игра последно за ЦСКА и разкри, че сега се подготвя с дубъла на „червените“.

„Чувствам се много добре и тренирам пълноценно. Подготвям се с втория отбор на ЦСКА. За момента нищо не е ясно. След като ми изтече наказанието, ще започна отново да играя. Скоро изтича и нямам търпение да се завърна. Предполагам, че всичко ще излезе официално на страниците на клуба. Като цяло всичко зависи от ЦСКА. Аз съм концентриран и тренирам на пълни обороти. Старая се всеки ден и влагам максимума. Искам да се завърна в добра форма. Ще видим как ще се развият нещата и занапред, но съм амбициран и искам да се развивам. Моето наказание изтича на 25-ти август“, заяви Йомов.

„Не е моя работа да коментирам представянето на ЦСКА. Трябва да съм концентриран върху това да върна оптималната си форма. Радвам се, че отборът успя да вдигне Купата на България и сега ще се завърне на европейската сцена. Силно се надявам ЦСКА да направи още по-силен сезон сега. Винаги бих се върнал да играя за ЦСКА. На този клуб не се отказва! Ако Христо Янев прецени, че мога да бъда полезен, бих се върнал веднага. Желая им много успех и наистина силно се надявам да направят един много успешен сезон и да зарадват феновете“, добави Йомов.