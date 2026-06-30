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Нойер: Изключително горчиво е да приключиш по този начин

Нойер: Изключително горчиво е да приключиш по този начин

30 Юни, 2026 09:29 481 4

  • мануел нойер-
  • футбол-
  • германия-
  • парагвай-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Вратарят подчерта, че тимът е държал всичко в собствените си ръце, но не е успял да покаже нужната класа, за да продължи напред

Нойер: Изключително горчиво е да приключиш по този начин - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мануел Нойер призна, че отпадането на Германия от Парагвай на 1/16-финалите на Мондиал 2026 е дошло по „изключително горчив“ начин и обяви, че това е бил последният му мач за националния отбор. Вратарят подчерта, че тимът е държал всичко в собствените си ръце, но не е успял да покаже нужната класа, за да продължи напред.

Той сподели, че атмосферата в съблекалнята е била мрачна: „Треньорът ни каза няколко думи, но иначе е много тихо. Всички са натъжени от отпадането.“

Нойер призна слабостите на отбора, като посочи липсата на острота и инструменти за създаване на голови положения. Планът е бил да се атакува по фланговете и да се пробие защитата на Парагвай с бързи подавания, подобно на гола на Кай Хаверц, но изпълнението не е било на нужното ниво.

Той беше откровен и за мястото на Германия сред водещите сили: „Ако искате да се сравнявате с отбори като Франция или Англия, тогава може би сме едно ниво по-надолу.“ Въпреки това не се съгласи напълно с думите на Хаверц, че Германия е „средняшки“ отбор: „Това са негови думи“, добави Нойер, но подчерта: „Ясно е, че трябва да побеждаваме съперник като този.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    С тези чернокожи толкова.

    09:31 30.06.2026

  • 2 Хмм

    3 1 Отговор
    латиноамериканският футбол е силен, и ние ги отстранихме навремето, но Холандия да отпадне от Мароко още на 1/16 финалите това наистина си е събитие

    Коментиран от #4

    09:34 30.06.2026

  • 3 Някой

    2 0 Отговор
    Свиквай! За теб е за последно като състезател, но за в бъдеще Германия ще се превърне в треторазряден отбор. Комбинация от мързел и новогерманци е причината за това. Но вие сте си виновни!

    09:51 30.06.2026

  • 4 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Да не забравяме, че Мароко бе на полуфинал на последното световно първенство. Докато холандците ги нямаше на този етап. Тъй че, по-логичното се случи.

    09:53 30.06.2026

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