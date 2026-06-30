Нойер: Изключително горчиво е да приключиш по този начин

Мануел Нойер призна, че отпадането на Германия от Парагвай на 1/16-финалите на Мондиал 2026 е дошло по „изключително горчив“ начин и обяви, че това е бил последният му мач за националния отбор. Вратарят подчерта, че тимът е държал всичко в собствените си ръце, но не е успял да покаже нужната класа, за да продължи напред.
Той сподели, че атмосферата в съблекалнята е била мрачна: „Треньорът ни каза няколко думи, но иначе е много тихо. Всички са натъжени от отпадането.“
Нойер призна слабостите на отбора, като посочи липсата на острота и инструменти за създаване на голови положения. Планът е бил да се атакува по фланговете и да се пробие защитата на Парагвай с бързи подавания, подобно на гола на Кай Хаверц, но изпълнението не е било на нужното ниво.
Той беше откровен и за мястото на Германия сред водещите сили: „Ако искате да се сравнявате с отбори като Франция или Англия, тогава може би сме едно ниво по-надолу.“ Въпреки това не се съгласи напълно с думите на Хаверц, че Германия е „средняшки“ отбор: „Това са негови думи“, добави Нойер, но подчерта: „Ясно е, че трябва да побеждаваме съперник като този.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:31 30.06.2026
2 Хмм
Коментиран от #4
09:34 30.06.2026
3 Някой
09:51 30.06.2026
4 Някой
До коментар #2 от "Хмм":Да не забравяме, че Мароко бе на полуфинал на последното световно първенство. Докато холандците ги нямаше на този етап. Тъй че, по-логичното се случи.
09:53 30.06.2026