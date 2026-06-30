Дузпите отново пречупиха Нидерландия, Мароко ликува след драматичен сблъсък

Мароко елиминира Нидерландия от Мондиал 2026 след изключително напрегнат мач в Гуадалупе, завършил 1:1 в редовното време и продълженията, а след това решен с дузпи. „Лалетата“ поведоха в 72-ата минута чрез Коди Гакпо, който засече топката след бърза атака непосредствено след хидратационната пауза. Мароко обаче не се предаде и в добавеното време Иса Диоп изравни, възползвайки се от наглед безобидна ситуация, която изненада вратаря Барт Фербрюген.
В продълженията двата отбора имаха шансове, като най-чистият бе за Софиан Рахими, който пропусна от няколко метра, а Фербрюген напомни за реакцията на Емилиано Мартинес от финала през 2022 г. Въпреки това нидерландците изглеждаха уморени и се концентрираха повече върху разрушаване на играта, докато Мароко търсеше момент на пробив.
При дузпите драмата се разгърна напълно. Нидерландия пропусна четири удара, включително чрез Джъстин Клуйверт, Куентин Тимбер, Крисенсио Съмървил и Ашраф Хакими, докато Мароко показа по-голяма устойчивост. Решаващият удар бе дело на Исмаел Сайбари, който класира „атласките лъвове“ на 1/8-финалите срещу Канада.
Нидерландия пристигна на елиминациите като победител в група F, а Мароко – втори в група C. Мачът бе белязан от множество физически сблъсъци, спорни ситуации и силни индивидуални изяви, но в крайна сметка дузпите отново се оказаха фатални за „лалетата“, които за пореден път напускат Световното първенство със сълзи след наказателни удари.
НИДЕРЛАНДИЯ 3:4 МАРОКО
1:1 СЛЕД 120 МИНУТИ ИГРА
1:0 Коди Гакпо (72')
1:1 Иса Диоп (90'+1')
ПРИ ДУЗПИТЕ
2:1 Тюн Копмайнерс
2:1 Нийл Ел Айнауи - пропуск
2:1 Джъстин Клуйверт - пропуск
2:2 Софиан Рахими
3:2 Ваут Вегхорст
3:3 Чемсдин Талби
3:3 Куентин Тимбер - пропуск
3:3 Ашраф Хакими - пропуск
3:3 Крисенсио Съмървил - пропуск
3:4 Исмаел Сайбари
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #16
07:14 30.06.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Тези всичките са холандци/нидерландци оригиналдЪ...
Коментиран от #3
07:16 30.06.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Горе доле,то сичко е мешавица ръзбийш ли. Оспехи занапреде!🦍🦍🦍🥳🤣👍
07:20 30.06.2026
4 Чорбара
07:24 30.06.2026
5 Вьпреки интригата скучен футбол
07:26 30.06.2026
6 Дзак
07:27 30.06.2026
7 Някой
До тук я докараха Меркел и другите изперкали политици на Германия и ЕС през последните 20 години. Да се чуди човек, къде се наимра като отиде в Западна Европа...
Коментиран от #12
07:33 30.06.2026
8 Aлфа Вълкът
07:37 30.06.2026
9 Анонимен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ами стрелят неточно!
07:37 30.06.2026
10 Айляк
Германия и Нидерландия да отпаднат още на 1/16-финал?
Та аз лалетата ги гласях за изненадата на турнира, гласях ги вчера за световен шампион:))
Сбърк ан Рютко е виновен:)
Така. МоЙте хора от Бразилия са зле, значи...сал една Франция ми остана:)
07:46 30.06.2026
11 орангутанжево
оранжево полето,
но хищни скакауеци
оранжево гризат.
Оранжев шум в ушите,
оранж сълзи в очите,
оранжеви момчета
оранжево реват.
07:54 30.06.2026
12 Айляк
До коментар #7 от "Някой":Да, ама пък виж франсетата колко кюмуреца имат, а от десетилетие са претенденти за световната титла, та даже е спечилиха през 2018г и играха финал на последното световно.
Май си е и до генерация.
Сложна е.
07:56 30.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Лост
08:06 30.06.2026
16 Прокобата на дузпите!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За бившите холандци това е стара традиция! Стигнат ли до дузпи да се оакат! Както и да е, още един гей отбор си замина! Довечера ще отпаднат и педофилите и щастието ми ще е пълно!
08:07 30.06.2026