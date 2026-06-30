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Дузпите отново пречупиха Нидерландия, Мароко ликува след драматичен сблъсък

Дузпите отново пречупиха Нидерландия, Мароко ликува след драматичен сблъсък

30 Юни, 2026 07:09 1 528 16

  • нидерландия-
  • футбол-
  • мароко-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Мачът бе белязан от множество физически сблъсъци, спорни ситуации и силни индивидуални изяви, но в крайна сметка дузпите отново се оказаха фатални за „лалетата“, които за пореден път напускат Световното първенство със сълзи след наказателни удари

Дузпите отново пречупиха Нидерландия, Мароко ликува след драматичен сблъсък - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мароко елиминира Нидерландия от Мондиал 2026 след изключително напрегнат мач в Гуадалупе, завършил 1:1 в редовното време и продълженията, а след това решен с дузпи. „Лалетата“ поведоха в 72-ата минута чрез Коди Гакпо, който засече топката след бърза атака непосредствено след хидратационната пауза. Мароко обаче не се предаде и в добавеното време Иса Диоп изравни, възползвайки се от наглед безобидна ситуация, която изненада вратаря Барт Фербрюген.

В продълженията двата отбора имаха шансове, като най-чистият бе за Софиан Рахими, който пропусна от няколко метра, а Фербрюген напомни за реакцията на Емилиано Мартинес от финала през 2022 г. Въпреки това нидерландците изглеждаха уморени и се концентрираха повече върху разрушаване на играта, докато Мароко търсеше момент на пробив.

При дузпите драмата се разгърна напълно. Нидерландия пропусна четири удара, включително чрез Джъстин Клуйверт, Куентин Тимбер, Крисенсио Съмървил и Ашраф Хакими, докато Мароко показа по-голяма устойчивост. Решаващият удар бе дело на Исмаел Сайбари, който класира „атласките лъвове“ на 1/8-финалите срещу Канада.

Нидерландия пристигна на елиминациите като победител в група F, а Мароко – втори в група C. Мачът бе белязан от множество физически сблъсъци, спорни ситуации и силни индивидуални изяви, но в крайна сметка дузпите отново се оказаха фатални за „лалетата“, които за пореден път напускат Световното първенство със сълзи след наказателни удари.

НИДЕРЛАНДИЯ 3:4 МАРОКО

1:1 СЛЕД 120 МИНУТИ ИГРА
1:0 Коди Гакпо (72')
1:1 Иса Диоп (90'+1')

ПРИ ДУЗПИТЕ
2:1 Тюн Копмайнерс
2:1 Нийл Ел Айнауи - пропуск
2:1 Джъстин Клуйверт - пропуск
2:2 Софиан Рахими
3:2 Ваут Вегхорст
3:3 Чемсдин Талби
3:3 Куентин Тимбер - пропуск
3:3 Ашраф Хакими - пропуск
3:3 Крисенсио Съмървил - пропуск
3:4 Исмаел Сайбари


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 0 Отговор
    В Германия и Холандия пълно с чернокожи некадърници които не могат да улучат седем метра врата

    Коментиран от #9, #16

    07:14 30.06.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 2 Отговор
    Джъстин Клуйверт, Куентин Тимбер, Крисенсио Съмървил и Ашраф Хакими -
    Тези всичките са холандци/нидерландци оригиналдЪ...

    Коментиран от #3

    07:16 30.06.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Горе доле,то сичко е мешавица ръзбийш ли. Оспехи занапреде!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    07:20 30.06.2026

  • 4 Чорбара

    17 0 Отговор
    Клубният футбол съсипа националният в Европа.

    07:24 30.06.2026

  • 5 Вьпреки интригата скучен футбол

    4 2 Отговор
    Чакат ни още 2 скучни мача с участие то на папагалите и скакалците. Нищо лично но ако имаше вьзможност и 4 те участника в тези двубои да пьтуват за дома си щеше да е най добре.

    07:26 30.06.2026

  • 6 Дзак

    4 3 Отговор
    Напред Мароко!

    07:27 30.06.2026

  • 7 Някой

    15 1 Отговор
    В случая с Нидерландия, както и с този от по-рано с Германия, не изпитвам и грам съжаление към загубилите отбори. Като погледнах отбора на Германия, видях 2-3 бели. Останалото мургаво и черно. Това не може да е Германия. Новите Германци нямат сърце и не чувстват отговорността да представляваш родината си, защото нищо че имат немски паспосрт, те си остават чужденци. Да не казвам и по-лоши думи. В холандския отбор това положение е факт от много години - както виждаме, нищо добро не носи на страната и отбора.
    До тук я докараха Меркел и другите изперкали политици на Германия и ЕС през последните 20 години. Да се чуди човек, къде се наимра като отиде в Западна Европа...

    Коментиран от #12

    07:33 30.06.2026

  • 8 Aлфа Вълкът

    8 0 Отговор
    Така става когато отбора на едните е една нация, а на другите е филм на Дисни.

    07:37 30.06.2026

  • 9 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами стрелят неточно!

    07:37 30.06.2026

  • 10 Айляк

    3 0 Отговор
    Тоя свят не върви на добре, тц...
    Германия и Нидерландия да отпаднат още на 1/16-финал?
    Та аз лалетата ги гласях за изненадата на турнира, гласях ги вчера за световен шампион:))
    Сбърк ан Рютко е виновен:)

    Така. МоЙте хора от Бразилия са зле, значи...сал една Франция ми остана:)

    07:46 30.06.2026

  • 11 орангутанжево

    3 0 Отговор
    О-о-оранжево лалето,
    оранжево полето,
    но хищни скакауеци
    оранжево гризат.
    Оранжев шум в ушите,
    оранж сълзи в очите,
    оранжеви момчета
    оранжево реват.

    07:54 30.06.2026

  • 12 Айляк

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Да, ама пък виж франсетата колко кюмуреца имат, а от десетилетие са претенденти за световната титла, та даже е спечилиха през 2018г и играха финал на последното световно.
    Май си е и до генерация.
    Сложна е.

    07:56 30.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лост

    2 0 Отговор
    Куман със завързани очи да го пуснеш,ще се засили,ритне силно топката и гол.А сега някакви танцьори с малки крачици бият дузпи и поне 35-40% от дузпите са изтървани.

    08:06 30.06.2026

  • 16 Прокобата на дузпите!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За бившите холандци това е стара традиция! Стигнат ли до дузпи да се оакат! Както и да е, още един гей отбор си замина! Довечера ще отпаднат и педофилите и щастието ми ще е пълно!

    08:07 30.06.2026

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