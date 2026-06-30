Дузпите отново пречупиха Нидерландия, Мароко ликува след драматичен сблъсък

Мароко елиминира Нидерландия от Мондиал 2026 след изключително напрегнат мач в Гуадалупе, завършил 1:1 в редовното време и продълженията, а след това решен с дузпи. „Лалетата“ поведоха в 72-ата минута чрез Коди Гакпо, който засече топката след бърза атака непосредствено след хидратационната пауза. Мароко обаче не се предаде и в добавеното време Иса Диоп изравни, възползвайки се от наглед безобидна ситуация, която изненада вратаря Барт Фербрюген.

В продълженията двата отбора имаха шансове, като най-чистият бе за Софиан Рахими, който пропусна от няколко метра, а Фербрюген напомни за реакцията на Емилиано Мартинес от финала през 2022 г. Въпреки това нидерландците изглеждаха уморени и се концентрираха повече върху разрушаване на играта, докато Мароко търсеше момент на пробив.

При дузпите драмата се разгърна напълно. Нидерландия пропусна четири удара, включително чрез Джъстин Клуйверт, Куентин Тимбер, Крисенсио Съмървил и Ашраф Хакими, докато Мароко показа по-голяма устойчивост. Решаващият удар бе дело на Исмаел Сайбари, който класира „атласките лъвове“ на 1/8-финалите срещу Канада.

Нидерландия пристигна на елиминациите като победител в група F, а Мароко – втори в група C. Мачът бе белязан от множество физически сблъсъци, спорни ситуации и силни индивидуални изяви, но в крайна сметка дузпите отново се оказаха фатални за „лалетата“, които за пореден път напускат Световното първенство със сълзи след наказателни удари.

НИДЕРЛАНДИЯ 3:4 МАРОКО

1:1 СЛЕД 120 МИНУТИ ИГРА

1:0 Коди Гакпо (72')

1:1 Иса Диоп (90'+1')

ПРИ ДУЗПИТЕ

2:1 Тюн Копмайнерс

2:1 Нийл Ел Айнауи - пропуск

2:1 Джъстин Клуйверт - пропуск

2:2 Софиан Рахими

3:2 Ваут Вегхорст

3:3 Чемсдин Талби

3:3 Куентин Тимбер - пропуск

3:3 Ашраф Хакими - пропуск

3:3 Крисенсио Съмървил - пропуск

3:4 Исмаел Сайбари