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Президентът на Парагвай спази обещанието си и обяви национален почивен ден след победата над Германия

Президентът на Парагвай спази обещанието си и обяви национален почивен ден след победата над Германия

30 Юни, 2026 08:28 1 036 10

  • парагвай-
  • германия-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • сантяго пеня

Държавният глава съобщи решението мигновено след последния съдийски сигнал

Президентът на Парагвай спази обещанието си и обяви национален почивен ден след победата над Германия - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Парагвай отпразнува историческия си успех на Мондиал 2026 по необичаен и шумен начин – с официално обявен почивен ден. Президентът Сантяго Пеня изпълни предварителното си обещание и обяви 30 юни за неработен ден в цялата страна, след като националният отбор елиминира Германия в драматичен мач от 1/16-финалите.

Държавният глава съобщи решението мигновено след последния съдийски сигнал, публикувайки в социалната мрежа Х емоционалното послание:
„Парагвай никога не се предава. Почивен ден, по дяволите!“

Идеята за подобна мярка беше намекната още преди двубоя от говорителя на правителството, който заяви, че президентът „ще анализира ситуацията“ и че възможността съществува. Законодателството на Парагвай позволява на изпълнителната власт да обявява до три допълнителни почивни дни годишно, което даде на Пеня правната рамка да превърне обещанието си в реалност.

Победата над Германия предизвика еуфория в страната, а решението на президента само засили празничната атмосфера сред феновете и гражданите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хибридно отпадане

    8 0 Отговор
    Сега фон Мюнхаузен ще наложи ембарго и санкции и на Парагвай.

    Коментиран от #2

    08:36 30.06.2026

  • 2 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хибридно отпадане":

    Даже някоя бомба може да им пусне... как смеят...

    08:36 30.06.2026

  • 3 Да бе

    8 0 Отговор
    Ако бяхте написали и резултата, написаното щеше да звучи по завършено ....

    08:40 30.06.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 3 Отговор
    И Йотова ще ни скъса от почивни дни,когато Колето с Тротинетката започне да пичели във Формула 1!🌈🛴🥳🤣👍

    08:41 30.06.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор
    Един от най-щастливите ми дни в живота беше, когато бихме Германия на Световното 1994 г. Беше еуфория в България. Мога да си представя , какво изпитват в Парагвай.

    Коментиран от #6

    08:42 30.06.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Мен повече ма изкефи ,когато Супата и Стоичков започнаха да рекламират застраховки във ВИС-2!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    08:48 30.06.2026

  • 7 Някой

    0 1 Отговор
    Парагвайците играха толкова добре в защита, че немците трудно стигаха и до центрирания. В квалификации са били и Аржентина и Бразилия. Мачът със САЩ загубен 1:4 по гледан репортаж и памет започва с автогол, докато тук в нито един момент не бяха в губеща позиция, че да се смени играта.
    Отмененият гол на немците при корнер е спорен, защото играчът срещу вратаря им само му бе на пътя, но без задържане. Арсенал така си вкарваха головете през сезона. Коментирал съм че бих направил промяна в правилата, при изпълнение на корнери и преки свободни удари атакуващи играчи да нямат правото да са в малкото наказателно поле. Така няма да има спорове за нарушения срещу вратаря.

    Коментиран от #10

    08:48 30.06.2026

  • 8 букмейкърите подлъгаха света

    3 0 Отговор
    и реалността е различна . и у нас експертите бяха сигурни за германия като световен фаворит . но лошия футбол не може да вземе титла . а и те не играят феър плей . мондиал 2026 е добро шоу . не е нужно да си футболист за да анализираш срещите . нито да си треньор . но 90 процента бяха за германия . и това отпадане е изненада според експерта .

    08:55 30.06.2026

  • 9 поредния новоизлюпен писар

    3 0 Отговор
    дето пропуска да спомене резултата и мястото на двубоя

    08:56 30.06.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Пътят на Англия , да вземе купата се разчиства. Фаворитите изпадат един след друг: Нидерландия, Германия. За малко и Бразилия щеше да даде фира.

    08:58 30.06.2026

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