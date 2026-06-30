Президентът на Парагвай спази обещанието си и обяви национален почивен ден след победата над Германия

Парагвай отпразнува историческия си успех на Мондиал 2026 по необичаен и шумен начин – с официално обявен почивен ден. Президентът Сантяго Пеня изпълни предварителното си обещание и обяви 30 юни за неработен ден в цялата страна, след като националният отбор елиминира Германия в драматичен мач от 1/16-финалите.

Държавният глава съобщи решението мигновено след последния съдийски сигнал, публикувайки в социалната мрежа Х емоционалното послание:

„Парагвай никога не се предава. Почивен ден, по дяволите!“

Идеята за подобна мярка беше намекната още преди двубоя от говорителя на правителството, който заяви, че президентът „ще анализира ситуацията“ и че възможността съществува. Законодателството на Парагвай позволява на изпълнителната власт да обявява до три допълнителни почивни дни годишно, което даде на Пеня правната рамка да превърне обещанието си в реалност.

Победата над Германия предизвика еуфория в страната, а решението на президента само засили празничната атмосфера сред феновете и гражданите.