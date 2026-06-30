Президентът на Парагвай спази обещанието си и обяви национален почивен ден след победата над Германия

Парагвай отпразнува историческия си успех на Мондиал 2026 по необичаен и шумен начин – с официално обявен почивен ден. Президентът Сантяго Пеня изпълни предварителното си обещание и обяви 30 юни за неработен ден в цялата страна, след като националният отбор елиминира Германия в драматичен мач от 1/16-финалите.
Държавният глава съобщи решението мигновено след последния съдийски сигнал, публикувайки в социалната мрежа Х емоционалното послание:
„Парагвай никога не се предава. Почивен ден, по дяволите!“
Идеята за подобна мярка беше намекната още преди двубоя от говорителя на правителството, който заяви, че президентът „ще анализира ситуацията“ и че възможността съществува. Законодателството на Парагвай позволява на изпълнителната власт да обявява до три допълнителни почивни дни годишно, което даде на Пеня правната рамка да превърне обещанието си в реалност.
Победата над Германия предизвика еуфория в страната, а решението на президента само засили празничната атмосфера сред феновете и гражданите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хибридно отпадане
Коментиран от #2
08:36 30.06.2026
2 Гост
До коментар #1 от "Хибридно отпадане":Даже някоя бомба може да им пусне... как смеят...
08:36 30.06.2026
3 Да бе
08:40 30.06.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
08:41 30.06.2026
5 РЕАЛИСТ
Коментиран от #6
08:42 30.06.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Мен повече ма изкефи ,когато Супата и Стоичков започнаха да рекламират застраховки във ВИС-2!
🦍🦍🦍🥳🤣👍
08:48 30.06.2026
7 Някой
Отмененият гол на немците при корнер е спорен, защото играчът срещу вратаря им само му бе на пътя, но без задържане. Арсенал така си вкарваха головете през сезона. Коментирал съм че бих направил промяна в правилата, при изпълнение на корнери и преки свободни удари атакуващи играчи да нямат правото да са в малкото наказателно поле. Така няма да има спорове за нарушения срещу вратаря.
Коментиран от #10
08:48 30.06.2026
8 букмейкърите подлъгаха света
08:55 30.06.2026
9 поредния новоизлюпен писар
08:56 30.06.2026
10 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Някой":Пътят на Англия , да вземе купата се разчиства. Фаворитите изпадат един след друг: Нидерландия, Германия. За малко и Бразилия щеше да даде фира.
08:58 30.06.2026