Нагелсман: Не съм човек, който бяга от отговорност

Юлиан Нагелсман категорично отхвърли възможността да подаде оставка след шокиращото отпадане на Германия от Парагвай на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Веднага след драмата с дузпи в Бостън селекционерът заяви, че бъдещето му зависи единствено от решението на Германския футболен съюз.
Той подчерта, че е готов да продължи работата си, ако от федерацията го желаят, но няма намерение сам да се оттегля: „На разположение съм, ако DFB ме иска. Ако не желаят това, просто трябва да ми го кажат“, заяви Нагелсман в ефира на ZDF.
Младият специалист демонстрира твърдост и пое отговорност за поредното разочарование на световни финали, като ясно заяви, че няма да дезертира в труден момент: „Аз не съм от хората, които бягат от отговорност, това е напълно изключено.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радостен
09:02 30.06.2026
2 Кобра Кай 🥋
Там защо няма диверсификация!?
Коментиран от #3
09:04 30.06.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #2 от "Кобра Кай 🥋":Като френският отбор требе да са,където играят само бели французи!
🦍🦍🦍🥳🤣👍
Коментиран от #4
09:16 30.06.2026
4 Фейк - либераст
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":На времето в кафенетата пишеше: ТУРСКОТО КАФЕ Е ВИЕТНАМСКО!
Сега крайно време е да се напише: ЕВРОПСКИЯ ФУТБОЛ Е АФРИКАНСКИ!
Грубата комерсиализация уби "най-великата игра"! Няма я красотата и емоцията от играта на Пеле, Бекенбауер, Кройф! Играчите са изстискани до краен предел с по 80-100 мача на година. Пък и в клубните отбори им плащат много повече отколкото в националните.
09:21 30.06.2026
5 Така
09:22 30.06.2026