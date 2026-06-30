Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нагелсман: Не съм човек, който бяга от отговорност

Нагелсман: Не съм човек, който бяга от отговорност

30 Юни, 2026 08:59 621 5

  • юлиан нагелсман-
  • парагвай-
  • мондиал 2026-
  • футбол

Веднага след драмата с дузпи в Бостън селекционерът заяви, че бъдещето му зависи единствено от решението на Германския футболен съюз

Нагелсман: Не съм човек, който бяга от отговорност - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Юлиан Нагелсман категорично отхвърли възможността да подаде оставка след шокиращото отпадане на Германия от Парагвай на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Веднага след драмата с дузпи в Бостън селекционерът заяви, че бъдещето му зависи единствено от решението на Германския футболен съюз.

Той подчерта, че е готов да продължи работата си, ако от федерацията го желаят, но няма намерение сам да се оттегля: „На разположение съм, ако DFB ме иска. Ако не желаят това, просто трябва да ми го кажат“, заяви Нагелсман в ефира на ZDF.

Младият специалист демонстрира твърдост и пое отговорност за поредното разочарование на световни финали, като ясно заяви, че няма да дезертира в труден момент: „Аз не съм от хората, които бягат от отговорност, това е напълно изключено.“


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радостен

    6 0 Отговор
    тъпанар с голямо самочувствие, получи си заслуженото !!!

    09:02 30.06.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    3 0 Отговор
    Дебелия манн гал Тах ритна топката у небето. Така става като оставиш манн гал да изпълнява дузпа! Нека им е за урок - Бундестима самл от бели арийци, както африканските отбори са само от африканци!

    Там защо няма диверсификация!?

    Коментиран от #3

    09:04 30.06.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кобра Кай 🥋":

    Като френският отбор требе да са,където играят само бели французи!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #4

    09:16 30.06.2026

  • 4 Фейк - либераст

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    На времето в кафенетата пишеше: ТУРСКОТО КАФЕ Е ВИЕТНАМСКО!
    Сега крайно време е да се напише: ЕВРОПСКИЯ ФУТБОЛ Е АФРИКАНСКИ!
    Грубата комерсиализация уби "най-великата игра"! Няма я красотата и емоцията от играта на Пеле, Бекенбауер, Кройф! Играчите са изстискани до краен предел с по 80-100 мача на година. Пък и в клубните отбори им плащат много повече отколкото в националните.

    09:21 30.06.2026

  • 5 Така

    1 0 Отговор
    се опакова , че нямаш равен ! Иначе младоженец , заряза първата си съпруга !

    09:22 30.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове