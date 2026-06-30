Нагелсман: Не съм човек, който бяга от отговорност

Юлиан Нагелсман категорично отхвърли възможността да подаде оставка след шокиращото отпадане на Германия от Парагвай на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Веднага след драмата с дузпи в Бостън селекционерът заяви, че бъдещето му зависи единствено от решението на Германския футболен съюз.

Той подчерта, че е готов да продължи работата си, ако от федерацията го желаят, но няма намерение сам да се оттегля: „На разположение съм, ако DFB ме иска. Ако не желаят това, просто трябва да ми го кажат“, заяви Нагелсман в ефира на ZDF.

Младият специалист демонстрира твърдост и пое отговорност за поредното разочарование на световни финали, като ясно заяви, че няма да дезертира в труден момент: „Аз не съм от хората, които бягат от отговорност, това е напълно изключено.“