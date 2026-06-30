Марокански халф се обяви за футболист на Левски

Мароканския халф Ел Мехди Ел Мубарик изпревари Левски и сам се обяви за футболист на "сините". Полузащитникът вече се представя за играч на шампионите в социалните мрежи.

Очаква се и столичният гранд днес официално да обяви сделката с Ел Мубарик. Gong.bg разкри още през миналата седмица, че Левски ще привлече 25-годишния футболист.

Ел Мехди Ел Мубарик пристига от Ал Аин от ОАЕ. През миналия сезон той игра под наем в Динамо Махачкала.

Халфът вече е подписал своя договор с Левски. Същото е сторил и Сержиньо от Санта Клара.