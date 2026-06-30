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Марокански халф се обяви за футболист на Левски

Марокански халф се обяви за футболист на Левски

30 Юни, 2026 11:29 704 1

  • ел мехди ел мубарик-
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  • футбол

Полузащитникът вече се представя за играч на шампионите в социалните мрежи

Марокански халф се обяви за футболист на Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мароканския халф Ел Мехди Ел Мубарик изпревари Левски и сам се обяви за футболист на "сините". Полузащитникът вече се представя за играч на шампионите в социалните мрежи.

Очаква се и столичният гранд днес официално да обяви сделката с Ел Мубарик. Gong.bg разкри още през миналата седмица, че Левски ще привлече 25-годишния футболист.

Ел Мехди Ел Мубарик пристига от Ал Аин от ОАЕ. През миналия сезон той игра под наем в Динамо Махачкала.

Халфът вече е подписал своя договор с Левски. Същото е сторил и Сержиньо от Санта Клара.

Марокански халф се обяви за футболист на Левски


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  • 1 Ухаааа

    0 0 Отговор
    То в България футболисти българи няма. Само джингитайци. Ще си мечтаем още стотина години за 1994....

    12:24 30.06.2026

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