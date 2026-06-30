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Италианец поема съдиите в България

Италианец поема съдиите в България

30 Юни, 2026 13:59 786 4

  • станислав тодоров-
  • съдийската комисия-
  • футбол-
  • италианец-
  • уефа-
  • роберто розети

БФС готви смяна на върха на Съдийската комисия по препоръка от УЕФА

Италианец поема съдиите в България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В българския футбол се задава сериозна промяна – Станислав Тодоров ще бъде заменен като шеф на Съдийската комисия, а на негово място ще бъде назначен италианец. Според информация на „Мач Телеграф“ именно председателят на Съдийската комисия на УЕФА Роберто Розети е препоръчал кандидата на президента на БФС Георги Иванов. Очаква се новината да бъде обявена официално непосредствено преди старта на новия сезон.

Засега не е ясно дали промяната ще засегне и останалите членове на комисията, в която в момента заместник-председател е Никола Джугански, а членове са Валентин Добрев, Мартин Богдев и Ангел Ангелов. Регионалните ръководители също остават в изчакване – Тони Пандарски (Пловдив), Цветан Кръстев (Варна) и Никола Атанасов (Велико Търново).

Италианецът, чието име засега се пази в тайна, ще бъде третият чужденец, оглавявал родното съдийство. Преди него поста заемаха унгарецът Виктор Кашай, назначен през 2022 г., и испанецът Давид Фернандес Борбалан, който бе освободен през 2024 г. След тях ръководството бе поверено на Станислав Тодоров, но БФС отново се насочва към международен опит в опит да стабилизира и модернизира съдийството.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Пак ли? Пффффффф...

    14:01 30.06.2026

  • 2 Тома

    6 0 Отговор
    Най корумпираното първенство и разследвани съдии е италианското.Инжинера понеже е п.рост някой го подвежда

    Коментиран от #4

    14:09 30.06.2026

  • 3 Тук ли е, мухлясва

    1 0 Отговор
    Прокуратурата на РБ кой ще я поеме? Човек от Африка или от Банкяяя, я.

    15:26 30.06.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Е точно за това се прави, как иначе Подуяне ще станат шампиони! От друга страна, някакси не върви Томислав Русев да го правят шеф на съдиите,!

    15:53 30.06.2026

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