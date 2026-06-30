Италианец поема съдиите в България

В българския футбол се задава сериозна промяна – Станислав Тодоров ще бъде заменен като шеф на Съдийската комисия, а на негово място ще бъде назначен италианец. Според информация на „Мач Телеграф“ именно председателят на Съдийската комисия на УЕФА Роберто Розети е препоръчал кандидата на президента на БФС Георги Иванов. Очаква се новината да бъде обявена официално непосредствено преди старта на новия сезон.

Засега не е ясно дали промяната ще засегне и останалите членове на комисията, в която в момента заместник-председател е Никола Джугански, а членове са Валентин Добрев, Мартин Богдев и Ангел Ангелов. Регионалните ръководители също остават в изчакване – Тони Пандарски (Пловдив), Цветан Кръстев (Варна) и Никола Атанасов (Велико Търново).

Италианецът, чието име засега се пази в тайна, ще бъде третият чужденец, оглавявал родното съдийство. Преди него поста заемаха унгарецът Виктор Кашай, назначен през 2022 г., и испанецът Давид Фернандес Борбалан, който бе освободен през 2024 г. След тях ръководството бе поверено на Станислав Тодоров, но БФС отново се насочва към международен опит в опит да стабилизира и модернизира съдийството.