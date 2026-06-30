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Лукаку: Щастлив съм, че въобще съм тук

Лукаку: Щастлив съм, че въобще съм тук

30 Юни, 2026 14:28 615 1

  • ромелу лукаку-
  • белгия-
  • сенегал-
  • футбол

Белгийският голмайстор приема ролята си на резерва без да се оплаква

Лукаку: Щастлив съм, че въобще съм тук - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ромелу Лукаку демонстрира спокойствие и зрялост преди 1/16-финала на Белгия срещу Сенегал, заявявайки, че е благодарен просто за това, че е част от отбора на Мондиал 2026. След сезон, изпълнен с контузии и едва час игра за Наполи, 33-годишният нападател не е имал гарантирано място в състава, но въпреки това вече е записал двойно повече минути в груповата фаза и се отличи с гол и асистенция като резерва.

Лукаку подчерта, че не изпитва никакво разочарование от ролята си: „Просто съм щастлив, че въобще съм тук… най-нормалното щеше да бъде да не съм част от състава.“ За него участието на световното първенство е бонус, а приносът му към отбора – удоволствие.

Белгия спечели първото място в група G, но Лукаку очаква тежко изпитание срещу Сенегал. Той определи африканския тим като силен „технически, тактически и физически“ и прогнозира интензивен двубой с равни шансове.

Нападателят изглежда напълно примирен с новата си роля и фокусиран върху това да помага на отбора, независимо дали е титуляр или влиза от пейката – подход, който само засилва уважението към него в белгийския лагер.


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  • 1 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Ще се радваме да си заминеш заедно със съотборниците си за гейската си родина! Рада Дълбоката се чувства самотен!😂😂

    15:59 30.06.2026

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