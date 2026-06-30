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Шефът на германския футбол защити Нагелсман въпреки новия провал

Шефът на германския футбол защити Нагелсман въпреки новия провал

30 Юни, 2026 13:30 656 6

  • германския футболен съюз-
  • руди фьолер-
  • футбол-
  • юлиан нагелсман

Руди Фьолер: „Все още съм убеден, че той е правилният човек“

Шефът на германския футбол защити Нагелсман въпреки новия провал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на Германския футболен съюз Руди Фьолер заяви, че продължава да вярва в Юлиан Нагелсман като селекционер на Германия, въпреки отпадането на Бундестима на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Според него младият треньор остава „топ специалист“ и човек, който може да поведе отбора напред, макар че окончателното решение не зависи само от него.

Фьолер призна, че представянето на Германия е разочароващо за трети пореден световен шампионат, но подчерта, че тимът е направил крачка напред спрямо предишните две издания, когато не успя да премине групите. Той бе категоричен, че очакванията са били по-високи и че пораженията от Еквадор и Парагвай са трудни за приемане, особено срещу съперник, който „обичайно е можело да бъде победен“.

Въпреки това Фьолер защити Нагелсман, като посочи, че треньорът е боец, който ще се съвземе след горчивото отпадане и ще иска да атакува отново. Той отказа да използва спорното отменено попадение на Йонатан Та като оправдание и похвали играчите за борбата им до последно, макар че изпълнението на дузпите не е било на традиционното германско ниво.

Фьолер подчерта, че Нагелсман има договор до Евро 2028 и че въпреки критиките, увереността му в селекционера остава непокътната.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 2 Отговор
    Със здраве да си го ползвате Нагелсман!То и самата му физиономия издава ,че не блести с особен интелект.
    Оспехи занапреде!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    13:44 30.06.2026

  • 2 Някой

    0 2 Отговор
    Немците не уволняват треньорите си на националният отбор. Случи се веднъж преди няколко години и май е единствен път. Не като тук. Чака се да му изтече договора и тогава.

    13:48 30.06.2026

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    Тоя защитава заплатата си! Сигурно е на червено вече, и чака ваучерите в края на месеца!!!

    13:51 30.06.2026

  • 4 Треньора

    1 0 Отговор
    е само върха на пирамидата. Определено вината е и негова (предимно за тактика), но проблемите са другаде. Винаги е най-лесно да се иска главата нанякой за нещо си, но никой не си прави труда погледне по на дълбоко. Германия (а и Европа като цяло) се е превърнала в една лодка в която има един гребец и 8 вожда (орел, пак и щука) и си мислят че като уволнят гребеца проблемите са решени...

    13:52 30.06.2026

  • 5 Тъпак

    4 0 Отговор
    Още негри и араби в Бундестима и нещата ще се получат.

    Коментиран от #6

    13:57 30.06.2026

  • 6 Проблема

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тъпак":

    не е там, ама модерните сте толкова повърхностни, че няма накъде повече.
    А как би коментирал Роби Милер-Макинтайер в националниа по баскет? Ако го махнат него, отбора ще стане шампион ли? Дали още 1-2 като него пък няма да вдигнат нивото?
    Та не цвета на кожата е определящ, ами уменията, помили си малко, ако това е националния на Германия, и е само "псведо-немци" що за умения и качества имат немските играчи.

    14:21 30.06.2026

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