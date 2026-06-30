Шефът на германския футбол защити Нагелсман въпреки новия провал

Спортният директор на Германския футболен съюз Руди Фьолер заяви, че продължава да вярва в Юлиан Нагелсман като селекционер на Германия, въпреки отпадането на Бундестима на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Според него младият треньор остава „топ специалист“ и човек, който може да поведе отбора напред, макар че окончателното решение не зависи само от него.

Фьолер призна, че представянето на Германия е разочароващо за трети пореден световен шампионат, но подчерта, че тимът е направил крачка напред спрямо предишните две издания, когато не успя да премине групите. Той бе категоричен, че очакванията са били по-високи и че пораженията от Еквадор и Парагвай са трудни за приемане, особено срещу съперник, който „обичайно е можело да бъде победен“.

Въпреки това Фьолер защити Нагелсман, като посочи, че треньорът е боец, който ще се съвземе след горчивото отпадане и ще иска да атакува отново. Той отказа да използва спорното отменено попадение на Йонатан Та като оправдание и похвали играчите за борбата им до последно, макар че изпълнението на дузпите не е било на традиционното германско ниво.

Фьолер подчерта, че Нагелсман има договор до Евро 2028 и че въпреки критиките, увереността му в селекционера остава непокътната.