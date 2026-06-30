Шефът на германския футбол защити Нагелсман въпреки новия провал

Спортният директор на Германския футболен съюз Руди Фьолер заяви, че продължава да вярва в Юлиан Нагелсман като селекционер на Германия, въпреки отпадането на Бундестима на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Според него младият треньор остава „топ специалист“ и човек, който може да поведе отбора напред, макар че окончателното решение не зависи само от него.
Фьолер призна, че представянето на Германия е разочароващо за трети пореден световен шампионат, но подчерта, че тимът е направил крачка напред спрямо предишните две издания, когато не успя да премине групите. Той бе категоричен, че очакванията са били по-високи и че пораженията от Еквадор и Парагвай са трудни за приемане, особено срещу съперник, който „обичайно е можело да бъде победен“.
Въпреки това Фьолер защити Нагелсман, като посочи, че треньорът е боец, който ще се съвземе след горчивото отпадане и ще иска да атакува отново. Той отказа да използва спорното отменено попадение на Йонатан Та като оправдание и похвали играчите за борбата им до последно, макар че изпълнението на дузпите не е било на традиционното германско ниво.
Фьолер подчерта, че Нагелсман има договор до Евро 2028 и че въпреки критиките, увереността му в селекционера остава непокътната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Оспехи занапреде!
🦍🦍🦍🥳🤣👍
13:44 30.06.2026
2 Някой
13:48 30.06.2026
3 Гост
13:51 30.06.2026
4 Треньора
13:52 30.06.2026
5 Тъпак
Коментиран от #6
13:57 30.06.2026
6 Проблема
До коментар #5 от "Тъпак":не е там, ама модерните сте толкова повърхностни, че няма накъде повече.
А как би коментирал Роби Милер-Макинтайер в националниа по баскет? Ако го махнат него, отбора ще стане шампион ли? Дали още 1-2 като него пък няма да вдигнат нивото?
Та не цвета на кожата е определящ, ами уменията, помили си малко, ако това е националния на Германия, и е само "псведо-немци" що за умения и качества имат немските играчи.
14:21 30.06.2026