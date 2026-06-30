ЦСКА нанесе удар по Левски и привлече един от най-обещаващите таланти в страната

ЦСКА привлече един от най-перспективните млади играчи в България, след като 15-годишният Георги Тодоров напусна Левски и се присъедини към академията на „армейците“. Дясното крило беше сред най-силните футболисти в Елитната група до 15 години, като през миналия сезон отбеляза 14 гола в 26 мача за „сините“. Роден през март 2011 г., Тодоров е и част от юношеския национален отбор в своята възрастова група.

Причините за решението му да напусне Левски не са ясни, но трансферът идва на фона на серия напускащи млади таланти от школата на клуба през последните месеци.

ЦСКА продължава да подсилва академията си и това лято привлече още един обещаващ играч – атакуващия халф Иван Бичовски от Ботев (Пловдив), също роден през 2011 г. и юношески национал.

Двата трансфера затвърждават тенденцията „армейците“ да инвестират агресивно в бъдещето, докато Левски се изправя пред нови предизвикателства в задържането на своите таланти.