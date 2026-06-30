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Няма да има промяна на правило на Мондиал 2026

Няма да има промяна на правило на Мондиал 2026

30 Юни, 2026 08:00 697 2

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  • дузпи-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • хвърляне на монета

Световният ръководен орган е внесъл предложение до Международния съвет по футболни асоциации (IFAF) за едно хвърляне на монета, вместо две преди дузпи

Няма да има промяна на правило на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Правилата за хвърляне на монета преди дузпи няма да бъдат променяни в кратки срокове на Световното първенство, съобщи ФИФА в понеделник, цитирана от ДПА.

Световният ръководен орган е внесъл предложение до Международния съвет по футболни асоциации (IFAF) за едно хвърляне на монета, вместо две преди дузпи. В момента едното хвърляне дава на победителя правото да избере кой отбор ще започне изпълнението на дузпи, докато другото хвърляне на монета решава от кой край на игрището ще се изпълняват дузпите.

ФИФА иска едно хвърляне на монета, като победителят решава какво да избере от двете възможности, а за загубилия жребия остава другата възможност. Но никакви промени няма да бъдат правени по време на текущото състезание, казва ФИФА.

Мачовете на директни елиминации на Световното първенство вече започнаха.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Правилата трябва да се променят постоянно, поне веднъж седмично, за да е по интересно, примерно:
    Всички да играят с еднакви фланелки и без номера, да кажем с цветовете на ЛГБТ!
    По едно полувреме всеки отбор да играе само с ръце и само с крака, смяна на полувремето и т.н. Докато не остане нито един зрител!

    08:17 30.06.2026

  • 2 Греда

    0 0 Отговор
    Само да не почнат с банкноти и пачки да го определят, поради инфлацията.

    08:43 30.06.2026

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