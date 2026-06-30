Няма да има промяна на правило на Мондиал 2026

Правилата за хвърляне на монета преди дузпи няма да бъдат променяни в кратки срокове на Световното първенство, съобщи ФИФА в понеделник, цитирана от ДПА.

Световният ръководен орган е внесъл предложение до Международния съвет по футболни асоциации (IFAF) за едно хвърляне на монета, вместо две преди дузпи. В момента едното хвърляне дава на победителя правото да избере кой отбор ще започне изпълнението на дузпи, докато другото хвърляне на монета решава от кой край на игрището ще се изпълняват дузпите.

ФИФА иска едно хвърляне на монета, като победителят решава какво да избере от двете възможности, а за загубилия жребия остава другата възможност. Но никакви промени няма да бъдат правени по време на текущото състезание, казва ФИФА.

Мачовете на директни елиминации на Световното първенство вече започнаха.