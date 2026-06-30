Дитмар Хаман разкритикува остро Юлиан Нагелсман: „Липсваше истински отборен дух!“

Германският национален отбор преживя поредно разочарование на световната футболна сцена, а вълната от критики не закъсня. Един от най-ярките гласове се оказа Дитмар Хаман – легендарният полузащитник на Байерн Мюнхен и Германия, който не спести нито дума по адрес на настоящия селекционер Юлиан Нагелсман.

Германският тим напусна Световното първенство още на 1/16-финалите, след драматична загуба с дузпи от Парагвай. Това поражение разпали страстите сред фенове и експерти, а Хаман бе сред първите, които изразиха публично своето разочарование.

В интервю за RTÉ Sport, Дитмар Хаман не скри огорчението си от представянето на националите и особено от работата на Юлиан Нагелсман. „Винаги съм вярвал, че истинският характер на един отбор се гради върху сплотеността и взаимното доверие между играчите. За съжаление, при този селекционер такава атмосфера липсваше напълно“, заяви Хаман. Той подчерта, че германците са изиграли няколко прилични мача, но като цяло представянето им е било под всякаква критика – както на Европейското първенство, така и в квалификациите и самия Мондиал. „Говори се много за атмосферата в съблекалнята, но това трябва да се вижда и на терена. За съжаление, не го видяхме“, допълни бившият национал.

Хаман не пропусна да упрекне Нагелсман и за липсата на лична ангажираност към отбора. По думите му, селекционерът рядко посещава мачове на живо и не следи отблизо потенциалните национали. „Не отиде до Милано, за да наблюдава Бисек, който заслужаваше повиквателна. За две години и половина не посети нито веднъж Брентфорд, за да види Шаде, който вкара 10 гола миналия сезон. Дори мачовете от Бундеслигата гледа по-рядко, а за международните турнири – да не говорим“, изтъкна Хаман. Той даде пример с други водещи треньори като Роберто Мартинес, Томас Тухел и Дидие Дешан, които лично са присъствали на ключови мачове и са проучвали условията в САЩ – нещо, което Нагелсман е пренебрегнал.

В заключение, Дитмар Хаман бе категоричен: „Не изпитвам съчувствие към Нагелсман. Той и отборът получиха точно това, което заслужаваха. Голямата задача на селекционера е да обедини футболистите и да изгради истински колектив – нещо, което така и не се случи.“