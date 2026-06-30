Новини
Спорт »
Световен футбол »
Дитмар Хаман разкритикува остро Юлиан Нагелсман: „Липсваше истински отборен дух!“

Дитмар Хаман разкритикува остро Юлиан Нагелсман: „Липсваше истински отборен дух!“

30 Юни, 2026 18:18 463 4

  • германия футбол-
  • юлиан нагелсман-
  • дитмар хаман-
  • критика-
  • световно първенство-
  • бундестим-
  • отборен дух-
  • селекционер-
  • футболни новини

След разочароващото отпадане на Германия от Световното първенство, бившият национал не спести критики към селекционера и неговия подход

Дитмар Хаман разкритикува остро Юлиан Нагелсман: „Липсваше истински отборен дух!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германският национален отбор преживя поредно разочарование на световната футболна сцена, а вълната от критики не закъсня. Един от най-ярките гласове се оказа Дитмар Хаман – легендарният полузащитник на Байерн Мюнхен и Германия, който не спести нито дума по адрес на настоящия селекционер Юлиан Нагелсман.

Германският тим напусна Световното първенство още на 1/16-финалите, след драматична загуба с дузпи от Парагвай. Това поражение разпали страстите сред фенове и експерти, а Хаман бе сред първите, които изразиха публично своето разочарование.

В интервю за RTÉ Sport, Дитмар Хаман не скри огорчението си от представянето на националите и особено от работата на Юлиан Нагелсман. „Винаги съм вярвал, че истинският характер на един отбор се гради върху сплотеността и взаимното доверие между играчите. За съжаление, при този селекционер такава атмосфера липсваше напълно“, заяви Хаман. Той подчерта, че германците са изиграли няколко прилични мача, но като цяло представянето им е било под всякаква критика – както на Европейското първенство, така и в квалификациите и самия Мондиал. „Говори се много за атмосферата в съблекалнята, но това трябва да се вижда и на терена. За съжаление, не го видяхме“, допълни бившият национал.

Хаман не пропусна да упрекне Нагелсман и за липсата на лична ангажираност към отбора. По думите му, селекционерът рядко посещава мачове на живо и не следи отблизо потенциалните национали. „Не отиде до Милано, за да наблюдава Бисек, който заслужаваше повиквателна. За две години и половина не посети нито веднъж Брентфорд, за да види Шаде, който вкара 10 гола миналия сезон. Дори мачовете от Бундеслигата гледа по-рядко, а за международните турнири – да не говорим“, изтъкна Хаман. Той даде пример с други водещи треньори като Роберто Мартинес, Томас Тухел и Дидие Дешан, които лично са присъствали на ключови мачове и са проучвали условията в САЩ – нещо, което Нагелсман е пренебрегнал.

В заключение, Дитмар Хаман бе категоричен: „Не изпитвам съчувствие към Нагелсман. Той и отборът получиха точно това, което заслужаваха. Голямата задача на селекционера е да обедини футболистите и да изгради истински колектив – нещо, което така и не се случи.“


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Дитмар Хаман е любимец на Черепа.Всички милиони които изкара от футбола, ги загуби по казината.🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    18:23 30.06.2026

  • 2 италианец

    2 0 Отговор
    баце много фалафел и донер за вечеря
    упадак на немския национал е неизбежен като италианския

    18:47 30.06.2026

  • 3 Ханс Дитрих

    1 0 Отговор
    Помним го с Хофенхайм, беше посредствен към добър тренер, а с Байерн не се брои защото и куче да им сложиш за треньор има шанс за титла. Истинските немски специалисти работят в Англия. Именно те можеха да изкарат Германия до финал

    19:00 30.06.2026

  • 4 Африкански отбор играещ ръгби

    1 0 Отговор
    под националният флаг на федералната Република Германия. Бяха много смешни защото на всеки ъглов удар или пряк свободен такъв един от немците в кавички беше гушнал вратарят на противниковия тим все едно че е влюбен в него. Ако Хитлер излезе от гроба и види кои са,, арийците ,, в тима с орлето ще се върне на власт от оня свят.

    19:02 30.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове