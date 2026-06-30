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Арда привлече бразилец преминал през националните отбори U16 и U17

Арда привлече бразилец преминал през националните отбори U16 и U17

30 Юни, 2026 17:15 512 0

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  • защитник-
  • боровец

Дерик Фернандо да Силва играе на поста централен защитник

Арда привлече бразилец преминал през националните отбори U16 и U17 - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сериозен трансфер осъществи ръководството на Арда Кърджали, след като подписа с бразилеца Дерик Фернандо да Силва.

Той е на 24 години, висок е 195 см и играе на поста централен защитник. След преминаване на задължителните медицински и физически прегледи, Дерик сложи подписа си под договор с клуба за три години. Той веднага се присъедини към лагера на Арда в Боровец.

Дерик да Силва е роден на 16 май 2002г. в Сантос , Бразилия, където започва да тренира футбол. През кариерата си той е играл за Сантос , Паусо Алегре , Луситания (Португалия) и Варзим (Португалия) от където е привлечен в АРДА.

Дерик да Силва е бил част от младежкия национален отбор на Бразилия U17 и U16.


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