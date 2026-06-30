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Още един нов в Левски: Сержиньо официално облече синята фланелка

Още един нов в Левски: Сержиньо официално облече синята фланелка

30 Юни, 2026 18:49 339 1

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  • сержиньо

Той е юноша на местния „Витория“ Гимараеш

Още един нов в Левски: Сержиньо официално облече синята фланелка - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Още едно ново попълнение в Левски! Договор с клуба подписа полузащитника Сержио Мигел Лобо Араухо – Сержиньо. Контрактът с португалския футболист е до лятото на 2029 година.


Сержиньо е роден на 1 декември 1999 година в Гимараеш (Португалия). Той е юноша на местния „Витория“, като в средата на 2016 година преминава в друг португалски клуб – „Морейрензе“, където заиграва за тима до 19 години.

През лятото на 2018 година преминава в друг местен тим – „Понте“. Година по-късно става част от „Жоане“, а през лятото на 2020 година от друг португалски тим – „Фелгейраш“, записвайки 28 мача и 3 гола. През лятото на 2022 година преминава в „Оливейрензе“, с чийто екип изиграва 38 мача и вкарва 5 гола. През лятото на 2023 година е трансфериран в друг местен тим – „Санта Клара“, записвайки 98 мача и 9 гола, и ставайки шампион на местната Втора лига през 2024 година.


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