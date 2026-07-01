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Горещо лято в ЦСКА: Мащабна селекция, ключови раздели и трансферни битки

Горещо лято в ЦСКА: Мащабна селекция, ключови раздели и трансферни битки

1 Юли, 2026 10:49 354 0

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Старши треньорът Христо Янев обяви курс към качеството, докато Здравко от „Ритон“ призова за тотална подмяна на състава

Горещо лято в ЦСКА: Мащабна селекция, ключови раздели и трансферни битки - 1
Снимка: ЦСКА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Словения, а събитията около клуба обещават динамичен трансферен прозорец.

Старши треньорът Христо Янев внесе яснота около бъдещата селекция, като подчерта, че клубът няма да бърза с привличането на футболисти „на парче“. „Ще има още нови, но залагаме на качеството“, категоричен бе специалистът след пристигането на родна земя.

Паралелно с входящите трансфери, на „Българска армия“ стартира и процес по разтоварване на състава. Клубът планира да се раздели с испанския защитник Адриан Лапеня в рамките на настоящия месец.

В същото време станаха ясни любопитни детайли около най-звучното ново попълнение на „червените“ – Стефано Сенси. Сръбските медии разкриха, че италианският полузащитник е бил сериозна трансферна цел на белградския Партизан, но в крайна сметка ЦСКА е спечелил битката за подписа му.

Сериозните промени в Борисовата градина обаче изглеждат закъснели за част от популярните привърженици на тима. Известният дуетен изпълнител Здравко Желязков от „Ритон“ изрази остро критично мнение относно текущото състояние на отбора. „В ЦСКА нещата не са добре, трябват нови футболисти на 11 позиции“, сподели разочарованието си музикантът.

Източник: „Тема Спорт“ и сръбски медии


България
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