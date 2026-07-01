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Ливърпул представи Жереми Жаке като ново попълнение за 60 милиона паунда

Ливърпул представи Жереми Жаке като ново попълнение за 60 милиона паунда

1 Юли, 2026 13:28, обновена 1 Юли, 2026 13:32 532 0

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20-годишният френски талант подписа дългосрочен договор с „мърсисайдци“ и сбъдна голямата си мечта

Ливърпул представи Жереми Жаке като ново попълнение за 60 милиона паунда - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Английският гранд Ливърпул официално обяви и представи най-новото си попълнение в отбрана – френския централен защитник Жереми Жаке. 20-годишният младежки национал на Франция пристига на „Анфийлд“ от тима на Рен срещу трансферна сума от 55 милиона паунда твърдо, като сделката може да достигне 60 милиона паунда с включените бонуси.

Двата клуба постигнаха споразумение за трансфера още по време на зимния прозорец през февруари, но планът предвиждаше бранителят да доиграе сезон 2025/26 във Франция. Договорът на Жаке с 19-кратните шампиони на Англия е дългосрочен (до юни 2031 г.), а играчът вече премина успешни медицински прегледи и проведе първото си интервю за клубната телевизия.

Младият защитник, който е роден в Париж, бе ухажван настоятелно и от лондонския Челси. В крайна сметка обаче той избра проекта на новия мениджър на Ливърпул Андони Ираола, където се очаква директно да заеме мястото на напусналия Ибрахима Конате в сърцето на отбраната до капитана Върджил ван Дайк.

„За мен това е сбъдната голяма мечта. Клуб като Ливърпул е нещо невероятно и съм изключително щастлив да бъда тук. Когато видях базата и съоръженията, веднага си представих как играя за този отбор. Нямам търпение да започна“, сподели Жаке при първата си фотосесия с червената фланелка.

През изминалия сезон в Лига 1 Жаке се отличи като един от най-доминантните защитници във въздуха, печелейки впечатляващите 75.5% от въздушните си двубои. Френският талант вече е напълно възстановен от контузията в рамото, която претърпя през пролетта. Той ще започне индивидуална подготовка веднага, за да бъде на линия за лятното предсезонно турне на Ливърпул в САЩ, което стартира в средата на юли.

Източник: LiverpoolFC.com / БТА и Sky Sports


Великобритания
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