Ливърпул представи Жереми Жаке като ново попълнение за 60 милиона паунда

Английският гранд Ливърпул официално обяви и представи най-новото си попълнение в отбрана – френския централен защитник Жереми Жаке. 20-годишният младежки национал на Франция пристига на „Анфийлд“ от тима на Рен срещу трансферна сума от 55 милиона паунда твърдо, като сделката може да достигне 60 милиона паунда с включените бонуси.

Двата клуба постигнаха споразумение за трансфера още по време на зимния прозорец през февруари, но планът предвиждаше бранителят да доиграе сезон 2025/26 във Франция. Договорът на Жаке с 19-кратните шампиони на Англия е дългосрочен (до юни 2031 г.), а играчът вече премина успешни медицински прегледи и проведе първото си интервю за клубната телевизия.

Младият защитник, който е роден в Париж, бе ухажван настоятелно и от лондонския Челси. В крайна сметка обаче той избра проекта на новия мениджър на Ливърпул Андони Ираола, където се очаква директно да заеме мястото на напусналия Ибрахима Конате в сърцето на отбраната до капитана Върджил ван Дайк.

„За мен това е сбъдната голяма мечта. Клуб като Ливърпул е нещо невероятно и съм изключително щастлив да бъда тук. Когато видях базата и съоръженията, веднага си представих как играя за този отбор. Нямам търпение да започна“, сподели Жаке при първата си фотосесия с червената фланелка.

През изминалия сезон в Лига 1 Жаке се отличи като един от най-доминантните защитници във въздуха, печелейки впечатляващите 75.5% от въздушните си двубои. Френският талант вече е напълно възстановен от контузията в рамото, която претърпя през пролетта. Той ще започне индивидуална подготовка веднага, за да бъде на линия за лятното предсезонно турне на Ливърпул в САЩ, което стартира в средата на юли.

Източник: LiverpoolFC.com / БТА и Sky Sports