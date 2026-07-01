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Хенрик Мхитарян преподписа с Интер

Хенрик Мхитарян преподписа с Интер

1 Юли, 2026 15:20 396 0

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Арменският ветеран остава в Милано до 2027 година

Хенрик Мхитарян преподписа с Интер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Арменският маестро в средата на терена, Хенрик Мхитарян, официално удължи престоя си на "Сан Сиро". Ръководството на Интер потвърди, че 37-годишният полузащитник е подписал нов договор, който ще го задържи в клуба до 30 юни 2027 година.

Откакто пристигна в Интер през 2022 година, Мхитарян се превърна в ключова фигура за "нерадзурите". През изминалия сезон арменският национал записа впечатляващите 39 участия във всички турнири, като се отчете с 4 попадения и 3 асистенции. Неговата стабилност, опит и креативност в средата на терена са безценни за шампионския състав на Кристиан Киву.

С екипа на Интер, Мхитарян вече може да се похвали с две титли от Серия А, две Купи на Италия и две Суперкупи. Тези отличия са поредното доказателство за класата и лидерските му качества, които вдъхновяват съотборниците и радват феновете на "черно-сините".

Преди да облече фланелката на Интер, Мхитарян е защитавал цветовете на някои от най-големите европейски клубове – Рома, Арсенал, Манчестър Юнайтед и Борусия Дортмунд. Навсякъде, където е играл, арменецът е оставял ярка следа със своята техника, визия за играта и професионализъм.

С новия контракт клубът от Милано ясно показва, че разчита на опита и лидерството на Мхитарян в битката за нови трофеи. Феновете на "нерадзурите" могат да бъдат спокойни – любимецът им ще продължи да дирижира играта на отбора още няколко сезона.


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