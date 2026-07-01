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Лиа Каратанчева преодоля втория кръг на турнира в Амстелвеен

Лиа Каратанчева преодоля втория кръг на турнира в Амстелвеен

1 Юли, 2026 15:43 361 2

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  • нидерландия

22-годишната българка записа победа над Витория Паганети

Лиа Каратанчева преодоля втория кръг на турнира в Амстелвеен - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лиа Каратанчева продължава успешното си представяне на тенис турнира на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд от 30 000 долара, след като се класира за осминафиналите на сингъл.

22-годишната българка записа победа във втория кръг, надигравайки деветата поставена Витория Паганети (Италия) с 6:1, 7:5 за час и 29 минути.


Каратанчева започна силно двубоя и поведе с 2:0, а след серия от четири поредни спечелени гейма от 2:1 до 6:1 убедително затвори първия сет.

Във втората част българката отново взе ранен аванс от 3:0, но допусна обрат до 3:5. Вместо да се пречупи, тя демонстрира характер и спечели следващите четири гейма, за да триумфира със 7:5 и да си осигури място сред най-добрите 16 в турнира.


В спор за място на четвъртфиналите Каратанчева ще се изправи срещу победителката от двубоя между шестата поставена Мартина Колменя (Италия) и Нели Валберг (Швеция).


В турнира на двойки българката и нейната партньорка Ива Приморац Павичич (Хърватия) отпаднаха в първия кръг след поражение с 4:6, 3:6 от вторите поставени Алена Ковачкова (Чехия) и Нина Варгова (Словакия).


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Банкята

    0 0 Отговор
    Ще и изпратя СМС-че ако спечели турнира. Ще получи наградния фодн с 200 ...

    Коментиран от #2

    15:53 01.07.2026

  • 2 Освало Риос

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Банкята":

    Тази отдавна си е загубила чара.

    16:11 01.07.2026

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