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Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо поеха по различни пътища

Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо поеха по различни пътища

1 Юли, 2026 16:36 690 1

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  • футбол-
  • разград-
  • първа лига

Норвежкият треньор напуска Разград

Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо поеха по различни пътища - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец и досегашният старши треньор Пер-Матиас Хьогмо официално прекратяват съвместната си работа. Решението е взето по взаимно съгласие, като и двете страни изразиха уважение и благодарност за съвместния си път.

Хьогмо пое кормилото на "орлите" през ноември 2023 година. В рамките на 30 официални срещи норвежкият специалист изведе Лудогорец до 16 победи, 6 равенства и 8 поражения. Под негово ръководство тимът не само се пребори за място в елиминационната фаза на Лига Европа, но и постигна престижни успехи срещу европейски грандове като Селта и Ница. Към това се прибавя и триумфът в Суперкупата на България, както и завоюваните бронзови медали в родното първенство – постижения, които ще останат в историята на клуба.

"Пожелавам на Лудогорец и на всички фенове много успехи и щастливи моменти в бъдеще", сподели Хьогмо при раздялата си с клуба. Топлите му думи отразяват взаимното уважение и признателност между треньора и разградската общност.

В момента "зелените" са на подготвителен лагер в Банско, където тренировъчният процес се води от Микаел Старе. Очаква се скоро клубът да обяви и дългосрочните си планове за треньорския пост.


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  • 1 Лост

    2 0 Отговор
    На треньора му спретнаха бойкот ръководство и играчи.Може би най -знаещия и можещия треньор за изминалата година .

    16:50 01.07.2026

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