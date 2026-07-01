Янаки Милев с успех на старта в Скопие

Българският тенисист Янаки Милев започна с категорична победа участието си на престижния турнир на червени кортове в северномакедонската столица Скопие. 22-годишният пловдивчанин, който е сред фаворитите и заема седмото място в основната схема, демонстрира отлична форма и хладнокръвие в първия си двубой.

В откриващия си мач Милев се изправи срещу аржентинеца Франсиско Томас Гешвинд. Българинът не остави съмнения в превъзходството си и затвори срещата в два сета – 6:3, 6:4. Със стабилна игра от основната линия и прецизни сервиси, Янаки не позволи на опонента си да намери ритъма си и заслужено се поздрави с успеха.

Във втория кръг Милев ще се изправи срещу още един представител на Аржентина – Валентино Конте, който премина през квалификациите и ще търси изненада срещу българския фаворит.

Освен Янаки Милев, в основната схема на сингъл се включиха още двама родни тенисисти. Никола Колячев, който си извоюва място чрез квалификациите, ще премери сили с четвъртия поставен Владислав Орлов от Украйна. Максимилиан Борисов, попаднал в турнира като „щастлив губещ“, ще се изправи срещу местния фаворит Обрад Марковски.