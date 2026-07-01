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Яник Синер с нова победа на Уимбълдън

Яник Синер с нова победа на Уимбълдън

1 Юли, 2026 18:35 421 0

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Италианският ас продължава похода си към титлата в Лондон

Яник Синер с нова победа на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Яник Синер, световният номер едно в мъжкия тенис, отново доказа защо е сред фаворитите на тазгодишния Уимбълдън. Италианецът, който оглавява схемата на престижния турнир, се наложи над Нуно Боржеш от Португалия след напрегнат сблъсък, завършил с резултат 7:6(4), 7:6(2), 6:4. Срещата продължи 2 часа и 34 минути, изпълнени с обрати и напрежение до последната точка.

Въпреки че Синер не показа най-убедителната си игра, както и в първия си мач срещу сърбина Миомир Кецманович, той демонстрира хладнокръвие в ключовите моменти. Двата тайбрека в първите сетове се оказаха решаващи за изхода на двубоя, а италианецът не трепна под напрежението и затвори мача в три сета.

Това бе едва вторият професионален двубой между Синер и Боржеш, но първи на тревна настилка. Предишната им среща датира от 2022 година в София, когато Синер също излезе победител, но тогава в два сета. Сега, на свещената трева на Лондон, португалецът оказа далеч по-сериозна съпротива.

В третия кръг Яник Синер ще се изправи срещу 25-годишния Дженсън Бруксби от САЩ, който заема 81-во място в световната ранглиста.


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