Даниил Медведев с впечатляващ обрат и класиране за третия кръг на Уимбълдън

Даниил Медведев, един от водещите тенисисти в света, продължава победния си поход на престижния турнир Уимбълдън. Деветият в световната ранглиста и осми поставен в основната схема руснак показа завидна устойчивост и обърна резултата срещу испанеца Даниел Мерида Агилар, който заема 84-ото място в класацията на ATP.

В първия си професионален сблъсък с Мерида Агилар, Медведев започна колебливо и отстъпи първия сет с 3:6. Въпреки това, опитният московчанин не се предаде и постепенно наложи волята си на корта. Следващите три сета преминаха под диктовката на руснака, който спечели с 6:3, 7:5 и 6:2, като демонстрира отлична физическа подготовка и тактическа зрялост.

Двубоят продължи 2 часа и 17 минути, изпълнени с динамични разигравания и напрежение до последната точка. Медведев показа защо е считан за един от фаворитите на тревните кортове в Лондон, като не позволи на младия испанец да го изненада във важните моменти.

В третия кръг на Уимбълдън Даниил Медведев ще се изправи срещу победителя от интригуващия сблъсък между американеца Брендън Накашима (№31 в света) и германеца Ян-Ленард Щруф (№74).