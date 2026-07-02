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Манчестър Сити разбива трансферния пазар с рекордна сделка за английски национал

Манчестър Сити разбива трансферния пазар с рекордна сделка за английски национал

2 Юли, 2026 19:49 413 1

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Елиът Андерсън става най-скъпият британски футболист в историята

Манчестър Сити разбива трансферния пазар с рекордна сделка за английски национал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити официално постигна споразумение с Нотингам Форест за привличането на талантливия полузащитник Елиът Андерсън. Сделката, която бе потвърдена от „гражданите“, бележи нова ера в трансферната политика на английските грандове.

Сумата, която Сити ще плати за 23-годишния национал, е главозамайващите 116 милиона паунда – абсолютен рекорд за трансфер на английски футболист. Така Андерсън изпреварва досегашния лидер Джуд Белингам, чийто трансфер от Борусия Дортмунд в Реал Мадрид бе считан за ненадминат до този момент.

Докато Андерсън защитава цветовете на Англия на Световното първенство, формалностите по трансфера вече са в ход. Младият халф успешно премина медицински прегледи в Канзас, а официалното му присъединяване към Манчестър Сити ще бъде финализирано след завръщането му на Острова.

През изминалата кампания Андерсън се превърна в ключова фигура за Нотингам Форест, записвайки 50 мача, в които реализира 4 попадения и подаде за още 5 гола. Представянето му не остана незабелязано и логично доведе до интереса на шампионите от Манчестър.

От Манчестър Сити не скриха вълнението си от предстоящото попълнение, като отправиха сърдечни пожелания към Андерсън и националния отбор на Англия за успешно представяне на световната сцена. „Очакваме с нетърпение да го посрещнем в Манчестър, когато му дойде времето“, заявиха от клуба.


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  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Лудост. Много приличаха на надрусани. Единствено ми хареса No.10, който изработи втория гол на Кейн!

    20:15 02.07.2026

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