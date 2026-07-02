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Ига Швьонтек демонстрира класа и елиминира Плишкова на Уимбълдън

Ига Швьонтек демонстрира класа и елиминира Плишкова на Уимбълдън

2 Юли, 2026 21:21 422 0

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  • спортни новини

Полската тенисистка уверено продължава похода си към нова титла в Лондон

Ига Швьонтек демонстрира класа и елиминира Плишкова на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ига Швьонтек показа завидна форма и без особени затруднения преодоля Каролина Плишкова с категоричното 6-1, 6-3 на кортовете на Уимбълдън. Въпреки че в предишните си мачове полякинята не впечатли с най-доброто си представяне, този път тя бе безпощадна и не остави никакви шансове на финалистката от 2021 година.

Още от първите минути на срещата Швьонтек наложи темпото и контролираше играта. Впечатляващо бе, че тя успя да стигне до точки за пробив във всеки сервис-гейм на чехкинята, което ясно подчертаваше превъзходството ѝ на корта. За разлика от предишни двубои, този път Ига не позволи на напрежението да я разколебае – нито сълзи, нито колебания, само хладнокръвие и решителност.

С този убедителен успех Швьонтек не само си осигури място в следващия кръг, но и показа, че е готова да се бори докрай за нова титла на свещената трева в Лондон. Победата ѝ носи така необходимото спокойствие и самочувствие преди навлизането в решаващата фаза на турнира.


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