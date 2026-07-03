Испания „скри топката“ на Австрия по пътя към осминафиналите на Мондиал 2026 (ОБЗОР + РЕАКЦИИ)

Европейският шампион Испания изнесе истинска футболна лекция и категорично отстрани Австрия с 3:0 в първия си елиминационен сблъсък на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

На стадион „SoFi Stadium“ в Лос Анджелис момчетата на Луис де ла Фуенте не оставиха никакво съмнение в превъзходството си. Големият герой на вечерта бе нападателят на Реал Сосиедад Микел Оярсабал, който се разписа на два пъти (36' и 89'), а защитникът на Тотнъм Педро Поро добави едно попадение с глава в 66-ата минута.

С тази победа Испания прекъсна черна серия от 16 години без успех в редовното време на директни елиминации на Световно първенство (от финала през 2010 г.). Освен това тимът записа четвърта поредна суха мрежа на турнира, а вратарят Унай Симон подобри легендарния рекорд на Валтер Дзенга от 1990 г. за най-много последователни минути без допуснат гол на Световно първенство (вече 519 минути).

Какво казаха от лагерите на двата отбора?

Щабът и играчите на Испания: „Бяхме почти перфектни“

Луис де ла Фуенте (селекционер на Испания): „Знаехме колко важен е този мач, особено в елиминационната фаза. Имахме предвид предишните ни двубои и мога да кажа, че във всеки един аспект бяхме почти перфектни.“

„Знаехме колко важен е този мач, особено в елиминационната фаза. Имахме предвид предишните ни двубои и мога да кажа, че във всеки един аспект бяхме почти перфектни.“ Микел Оярсабал (нападател и играч на мача): Изрази огромно задоволство от ефективността пред гола и определи вечерта като „много добър ден“ за колектива, затвърждавайки репутацията си на незаменима фигура в атаката.

Изрази огромно задоволство от ефективността пред гола и определи вечерта като „много добър ден“ за колектива, затвърждавайки репутацията си на незаменима фигура в атаката. Ламин Ямал (крило на Испания): Младата суперзвезда, която тормозеше австрийската отбрана през цялото първо полувреме, бе категоричен пред медиите: „Испания не се страхува от никого на това Световно първенство!“

Лагерът на Австрия: „Ударът от жегата и класата ни пречупиха“

Ралф Рангник (селекционер на Австрия): Германецът призна, че агресивната преса на неговия тим не е проработила срещу бързата комбинативност на съперника. Той отчете, че отборът му е дал най-доброто, но Испания просто е на друго ниво.

Германецът призна, че агресивната преса на неговия тим не е проработила срещу бързата комбинативност на съперника. Той отчете, че отборът му е дал най-доброто, но Испания просто е на друго ниво. Дейвид Алаба (капитан на Австрия): Защитникът, който пожертва всичко и дори изчисти топката от голлинията след удар на Ямал, сподели интересна подробност за физическото състояние: „Паузата за хидратация в средата на първото полувреме ни извади от ритъм и ни попречи.“ Австрийците завършиха мача без нито един точен удар във вратата на Симон.

Анализи и коментари на експертите

Световните спортни анализатори са единодушни, че Испания е показала най-доброто си лице от началото на Мондиала именно когато е било най-важно.

Стив Макманаман (експерт на ESPN): „Победата над Австрия беше най-силното представяне на Испания на това Световно първенство до момента.“

„Победата над Австрия беше най-силното представяне на Испания на това Световно първенство до момента.“ Тактически акцент: Медиите отбелязват, че халфовата линия, водена от Родри и Педри, буквално е „задушила“ австрийците, а Марк Кукурея е направил феноменален мач по лявото крило, осигурявайки две перфектни асистенции за головете на Оярсабал.

Медиите отбелязват, че халфовата линия, водена от Родри и Педри, буквално е „задушила“ австрийците, а Марк Кукурея е направил феноменален мач по лявото крило, осигурявайки две перфектни асистенции за головете на Оярсабал. Статистиката: Испания е отправила внушителните 23 удара (10 точни) с очаквани голове (xG) от 2.84, срещу едва 5 опита за Австрия (0 точни) и xG от 0.32.

Какво предстои?

Испания уверено гледа към 1/8-финалите, където в понеделник (6 юли) в Далас ще се изправи срещу Португалия. Пътят за „Ла Фурия“ става все по-сериозен, но с тази игра те дадоха ясна заявка, че титлата е цел №1.

Източници: Al Jazeera Sport, ESPN Football, The Athletic / NY Times, FIFA Official Match Report, Sportal.bg