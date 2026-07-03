ВАР драма, сълзи за Диого Жота и гняв в Загреб: Отзивите след лудия сблъсък Португалия – Хърватия (2:1)

Драматичният двубой в Торонто предложи всичко, което футболът на най-високо ниво може да генерира – обрат, исторически рекорди, отменени голове и безпрецедентно напрежение в последните секунди.

Срещата завърши с победа за иберийците с 2:1, след като Иван Перишич откри за Хърватия в 53-тата минута, Кристиано Роналдо изравни от дузпа в 68-мата, а златната резерва Гонсало Рамош донесе победата в добавеното време. Най-обсъжданият момент обаче дойде в 113-тата минута (90+23' от продължението), когато изравнителен гол на Йошко Гвардиол бе отменен след намеса на високотехнологичния чип в топката.

Щабът на Хърватия: Гняв срещу ВАР и „убитата емоция“

Селекционерът на Хърватия, Златко Далич, не скри огромното си разочарование от технологичното решение, което изхвърли тима му от Мондиала, и направи изключително остро изявление пред световните медии:

„Всички тези решения отнемат радостта от футбола. Не казвам, че ВАР понякога не помага, но той убива емоцията на играта. Убива всичко вътре в теб, убива това, което изпитваш в самия момент. Футболът трябва да бъде справедлив, но отидохме твърде далеч с този ВАР.“

Халфът Мартин Батуриня разкри детайли от разговора си със съдиите на терена относно отмененото попадение на Гвардиол за засада на Марио Пашалич:

„Попитах рефера и той ми каза, че самият той не е видял нищо, но топката има сензори в себе си и тя е сигнализирала за докосване (от страна на Игор Матанович)“.

Фрустрацията сподели и Петър Сучич, чийто гол също бе отменен по-рано в мача:

„Казаха, че при трудни ситуации трябва да проверяват по-дълго, а той взе решение за една секунда. Днес късметът просто беше на страната на Португалия.“

Яростта на хърватските фенове доведе до хвърляне на десетки пластмасови бутилки по терена в Торонто след последния съдийски сигнал. Мачът се превърна и в тъжно сбогуване за 40-годишната легенда Лука Модрич, който напусна терена съкрушен.

Щабът на Португалия: Справедлива технология и „истинското начало“ на Мондиала

На противоположния полюс бе селекционерът на Португалия Роберто Мартинес, който защити решението на арбитрите и подчерта, че обективната технология не подлежи на коментар:

„Посланието е много ясно: съвременните топки имат чип и затова ВАР се намеси. Тук няма субективно мнение – чипът в топката показва, че има докосване от Матанович и в този момент Пашалич е в засада. Жалко е, че един от двата отбора трябваше да загуби днес, но нямаше грешно решение или лош късмет. Беше кристално ясно и технологията помогна. За нас Световното първенство започна днес. Играхме с гордост и показахме характер, след като изостанахме.“

Героят на вечерта Гонсало Рамош, който влезе от пейката и отбеляза решителния гол с глава, изрази огромна увереност:

„Когато отборът има нужда от късен гол, винаги можете да се обадите на Гонсало Рамош. Показахме силата на нашия колектив. Португалия никога не се предава.“

Кристиано Роналдо: Мисли за бъдещето и сълзи за Диого Жота

41-годишният суперзвезда Кристиано Роналдо записа поредни рекорди (вече има 25 гола на големи международни форуми) и изпита огромно облекчение, че неговият „последен танц“ на световни финали продължава. Запитан относно коментарите на сестра си Катя Авейро, че това е неговото сбогуване, ветеранът запази хладнокръвие:

„Бъдещето на Кристиано не е важно в момента. Ще говоря със семейството си и тогава ще реша, вече не взимам прибързани решения. Беше луд мач, но това е Световно първенство. Страдахме, но за да спечелиш този турнир, трябва да преминеш през такива моменти.“

Най-емоционалният момент за португалците обаче дойде след края на срещата. Тъй като двубоят съвпадна с точната дата от една година от трагичната смърт на бившия им съотборник Диого Жота (загинал в автомобилна катастрофа), Роналдо облече неговия екип с №21 и със сълзи на очи посочи към небето.

„Знаехме го преди мача, беше толкова специален момент. Днес в съблекалнята говорихме за съвпаденията в живота, невероятно е. Бях изумен, защото днешната ситуация означава много за нас – не само защото спечелихме, но и заради начина, по който го направихме“, сподели развълнуваният Кристиано.

В следващия кръг Португалия се изправя срещу европейския шампион Испания в колосално иберийско дерби на 1/8-финалите.

Източници на информацията: The New York Times / The Athletic, Fox Sports Australia, USA Today, Sportal.bg