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ВАР драма, сълзи за Диого Жота и гняв в Загреб: Отзивите след лудия сблъсък Португалия – Хърватия (2:1)

ВАР драма, сълзи за Диого Жота и гняв в Загреб: Отзивите след лудия сблъсък Португалия – Хърватия (2:1)

3 Юли, 2026 07:13, обновена 3 Юли, 2026 08:00 893 4

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  • мондиал 2026

Селекционерът на „ватрените“ Златко Далич изригна срещу технологиите, докато Роберто Мартинес и Кристиано Роналдо празнуват класирането за големия дерби-осминафинал срещу Испания

ВАР драма, сълзи за Диого Жота и гняв в Загреб: Отзивите след лудия сблъсък Португалия – Хърватия (2:1) - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драматичният двубой в Торонто предложи всичко, което футболът на най-високо ниво може да генерира – обрат, исторически рекорди, отменени голове и безпрецедентно напрежение в последните секунди.

Срещата завърши с победа за иберийците с 2:1, след като Иван Перишич откри за Хърватия в 53-тата минута, Кристиано Роналдо изравни от дузпа в 68-мата, а златната резерва Гонсало Рамош донесе победата в добавеното време. Най-обсъжданият момент обаче дойде в 113-тата минута (90+23' от продължението), когато изравнителен гол на Йошко Гвардиол бе отменен след намеса на високотехнологичния чип в топката.

Щабът на Хърватия: Гняв срещу ВАР и „убитата емоция“

Селекционерът на Хърватия, Златко Далич, не скри огромното си разочарование от технологичното решение, което изхвърли тима му от Мондиала, и направи изключително остро изявление пред световните медии:

„Всички тези решения отнемат радостта от футбола. Не казвам, че ВАР понякога не помага, но той убива емоцията на играта. Убива всичко вътре в теб, убива това, което изпитваш в самия момент. Футболът трябва да бъде справедлив, но отидохме твърде далеч с този ВАР.“

Халфът Мартин Батуриня разкри детайли от разговора си със съдиите на терена относно отмененото попадение на Гвардиол за засада на Марио Пашалич:

„Попитах рефера и той ми каза, че самият той не е видял нищо, но топката има сензори в себе си и тя е сигнализирала за докосване (от страна на Игор Матанович)“.

Фрустрацията сподели и Петър Сучич, чийто гол също бе отменен по-рано в мача:

„Казаха, че при трудни ситуации трябва да проверяват по-дълго, а той взе решение за една секунда. Днес късметът просто беше на страната на Португалия.“

Яростта на хърватските фенове доведе до хвърляне на десетки пластмасови бутилки по терена в Торонто след последния съдийски сигнал. Мачът се превърна и в тъжно сбогуване за 40-годишната легенда Лука Модрич, който напусна терена съкрушен.

Щабът на Португалия: Справедлива технология и „истинското начало“ на Мондиала

На противоположния полюс бе селекционерът на Португалия Роберто Мартинес, който защити решението на арбитрите и подчерта, че обективната технология не подлежи на коментар:

„Посланието е много ясно: съвременните топки имат чип и затова ВАР се намеси. Тук няма субективно мнение – чипът в топката показва, че има докосване от Матанович и в този момент Пашалич е в засада. Жалко е, че един от двата отбора трябваше да загуби днес, но нямаше грешно решение или лош късмет. Беше кристално ясно и технологията помогна. За нас Световното първенство започна днес. Играхме с гордост и показахме характер, след като изостанахме.“

Героят на вечерта Гонсало Рамош, който влезе от пейката и отбеляза решителния гол с глава, изрази огромна увереност:

„Когато отборът има нужда от късен гол, винаги можете да се обадите на Гонсало Рамош. Показахме силата на нашия колектив. Португалия никога не се предава.“

Кристиано Роналдо: Мисли за бъдещето и сълзи за Диого Жота

41-годишният суперзвезда Кристиано Роналдо записа поредни рекорди (вече има 25 гола на големи международни форуми) и изпита огромно облекчение, че неговият „последен танц“ на световни финали продължава. Запитан относно коментарите на сестра си Катя Авейро, че това е неговото сбогуване, ветеранът запази хладнокръвие:

„Бъдещето на Кристиано не е важно в момента. Ще говоря със семейството си и тогава ще реша, вече не взимам прибързани решения. Беше луд мач, но това е Световно първенство. Страдахме, но за да спечелиш този турнир, трябва да преминеш през такива моменти.“

Най-емоционалният момент за португалците обаче дойде след края на срещата. Тъй като двубоят съвпадна с точната дата от една година от трагичната смърт на бившия им съотборник Диого Жота (загинал в автомобилна катастрофа), Роналдо облече неговия екип с №21 и със сълзи на очи посочи към небето.

„Знаехме го преди мача, беше толкова специален момент. Днес в съблекалнята говорихме за съвпаденията в живота, невероятно е. Бях изумен, защото днешната ситуация означава много за нас – не само защото спечелихме, но и заради начина, по който го направихме“, сподели развълнуваният Кристиано.

В следващия кръг Португалия се изправя срещу европейския шампион Испания в колосално иберийско дерби на 1/8-финалите.

Източници на информацията: The New York Times / The Athletic, Fox Sports Australia, USA Today, Sportal.bg


Канада
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  • 1 Цензор Ганю от Шуменския ПУЦ

    2 1 Отговор
    и от футбол разбирал... Съперник на ФИФАпомазаните беше Австрия, а на лошото момче Роналдо - Хърватия...... без коментар!!!

    08:43 03.07.2026

  • 2 Пропуснах мача

    0 1 Отговор
    За кой свири съдията за да ми се изясни ситуацията на терена.

    08:49 03.07.2026

  • 3 лизачи на роналдо

    0 1 Отговор
    съдиите играха за португалия жалко че убиват футбола така глупаво! а някога имаше истински футбол…

    08:50 03.07.2026

  • 4 Зик

    1 0 Отговор
    С нетърпение чакам да свършимтов нещо,че един колега вече щенимпобърка с този футбол и идва недоспал на работа ,че до никое време гледа как се гони топка.

    08:52 03.07.2026

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