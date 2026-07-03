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Битка за историята в Далас: Австралия и Египет в спор за място на 1/8-финалите на Мондиал 2026

Битка за историята в Далас: Австралия и Египет в спор за място на 1/8-финалите на Мондиал 2026

3 Юли, 2026 09:01 719 1

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Мохамед Салах се завръща в тежка тактическа битка за първа елиминационна победа на Световното

Битка за историята в Далас: Австралия и Египет в спор за място на 1/8-финалите на Мондиал 2026 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, 3 юли 2026 г., от 21:00 часа българско време, националните отбори на Австралия и Египет се изправят един срещу друг на внушителния стадион „Далас Стейдиъм“ (известен като AT&T Stadium) в Арлингтън, Тексас. Сблъсъкът е част от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол 2026 и обещава огромна драма, тъй като и двата тима преследват историческа първа победа в елиминационната фаза на Световно първенство. Победителят от този двубой ще продължи към осминафиналите, където ще се изправи срещу победителя от двойката Аржентина - Кабо Верде.

Пътят до елиминациите и тактически сблъсък

Австралия, водена от селекционера Тони Попович, остана единственият представител на Азиатската футболна конфедерация (AFC) в турнира. „Кенгурутата“ си осигуриха второто място в група „D“ с актив от 4 точки. Те стартираха ударно с победа с 2:0 над Турция, последвана от загуба с 0:2 от САЩ и нулево равенство с Парагвай. Австралийците разчитат на изключително стабилна защита, ръководена от Хари Сутар и младия Лукас Херингтън, като са допуснали само 2 гола в груповата фаза. Напред голямата отговорност пада върху 20-годишния талант Нестори Иранкунда.

От друга страна, Египет пренаписа своята история, преодолявайки груповата фаза за първи път в модерната ера. Водените от Хосам Хасан „фараони“ завършиха втори и непобедени в група „G“. Те записаха равенства 1:1 срещу Белгия и Иран, както и историческа първа победа на Световно първенство – 3:1 срещу Нова Зеландия.

Новините около съставите: Салах е готов

Голямата новина в лагера на Египет е завръщането на суперзвездата и капитан Мохамед Салах. 34-годишният нападател получи разтежение на подколенното сухожилие срещу Иран, но вече поднови тренировки и се очаква да поведе атаката заедно с Омар Мармуш. „Фараоните“ обаче имат сериозни кадрови проблеми в защита – левият бек Ахмед Абу Ел Фатух е аут заради мускулно разкъсване, а централният бранител Мохамед Абделмонем остава под въпрос. В лагера на Австралия аут до края на турнира е защитникът Якоб Италиано, а опитният Матю Леки също пропуска срещата.

Вероятни стартови състави:

  • Австралия (3-4-2-1): Бийч; Херингтън, Чиркати, Сутар; Бехич, Ървайн, О'Нийл, Бос; Волпато, Меткалф; Иранкунда.
  • Египет (4-2-3-1): Шобейр; Хани, Рабия, Я. Ибрахим, Хафез; Атия, Сабер; Зико, Салах, Трезеге; Мармуш.

Главен рефер на сблъсъка ще бъде уругваецът Густаво Техера. Букмейкърите и суперкомпютърът на Opta прогнозират изключително равностоен мач, като дават леко предимство на Египет заради по-високата индивидуална класа в предни позиции.

Източници: FIFA.com, БТА, Sportal.bg.


САЩ
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    Дано Кенгурутата продължат напред.

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