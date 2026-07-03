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Давид срещу Голиат в Маями: Световният шампион Аржентина се изправя срещу сензацията Кабо Верде

Давид срещу Голиат в Маями: Световният шампион Аржентина се изправя срещу сензацията Кабо Верде

3 Юли, 2026 09:31 763 5

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Лионел Меси и компания започват защитата на титлата в елиминациите на Мондиал 2026 срещу най-малката нация, пренаписала историята на турнира

Давид срещу Голиат в Маями: Световният шампион Аржентина се изправя срещу сензацията Кабо Верде - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол навлиза в най-горещата си фаза, а стадион „Хард Рок“ в Маями е готов да приюти един от най-интригуващите сблъсъци от 1/16-финалите.

Един срещу друг за първи път в историята се изправят действащият носител на златния глобус Аржентина и абсолютният дебютант Кабо Верде. Двубоят започва в 01:00 часа българско време на 4 юли (петък срещу събота).

Формата на отборите: Перфектните срещу Непобедените

Възпитаниците на Лионел Скалони преминаха през Група J с пълен актив от 9 точки, записвайки победи над Алжир (3:0), Австрия (2:0) и Йордания (3:1). Голямата новина около „албиселесте“ е феноменалната форма на капитана Лионел Меси. 39-годишният гений вече има 6 попадения в турнира и еднолично оглавява голмайсторската листа. С гола си срещу Йордания Меси пренаписа историята, превръщайки се в първия футболист, разписвал се в седем поредни мача на Световни финали, и увеличи рекорда си на общо 19 гола на Мондиали.

От другата страна е приказката на турнира. Кабо Верде – островна държава с население малко над половин милион души – се превърна в най-малката нация, преодолявала някога груповата фаза. Водени от селекционера Бубиста, „сините акули“ останаха непобедени в Група H след три паметни равенства срещу колоси: 0:0 с Испания, 2:2 с Уругвай и 0:0 със Саудитска Арабия.

Тактически дуел и ключови фигури

Очаква се Аржентина да наложи тотален натиск и да контролира притежанието на топката. Халфът Кристиан Ромеро е възстановен от лека травма в коляното и се завръща в защита, а в предни позиции Меси ще си партнира с Хулиан Алварес или Лаутаро Мартинес.

Кабо Верде ще разчита на желязната си дефанзивна организация, допуснала само два гола до момента. Голямата звезда на тима е 40-годишният вратар Жозимар Диас - Возиня, който направи невероятни спасявания срещу Испания. В средата на терена ключова роля за блокиране на аржентинските атаки ще има Кевин Пина, а по крилото ще действа добре познатият у нас полузащитник на Лудогорец – Дерой Дуарте.

Какво казаха преди мача?

  • Лионел Скалони (селекционер на Аржентина): „В добра форма сме, но съперникът заслужава огромно уважение. Видяхме колко изравнени са силите на това Световно. Мачът няма да е лесен, в елиминациите всяка грешка те праща у дома.“
  • Жозе Мария Невеш (Президент на Кабо Верде): „Отидохме на това Световно, за да пишем собствената си съдба срещу шампионите. Ще се изправим срещу Меси със същата решителност и желание за победа. Няма от какво да се страхуваме.“

Победителят от този сблъсък ще се класира за 1/8-финалите в Атланта, където ще срещне спечелилия двубоя между Австралия и Египет.

Източници: FIFA.com, Gong.bg и Sportal.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    2 2 Отговор
    Е , не очакваме чудеса! Самият мач е чудо за симпатягите от Кабо Верде! Но пък футболът е виждал всичко! За директната победа над Аржентина не може да се говори, но едно закучване и ялов хикс , гарниран с дузпи и психологически натиск над шампиона може да доведе до изненада!

    Коментиран от #2

    09:38 03.07.2026

  • 2 кви симпатяги

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    може да са този легионерски отбор, оправен с пари?
    Аржентина е истински национален отбор, който ограе красиво и вдъпновяващо.
    Да им го набримчат на тия фалшификати с 200.

    09:41 03.07.2026

  • 3 С такива

    2 0 Отговор
    мачове, как няма да се чупят рекорди за голмайстори? Абсолютно ненужни срещи.

    09:49 03.07.2026

  • 4 Аналитик

    0 0 Отговор
    И Мбапе е с 6 гола,само казвам

    09:59 03.07.2026

  • 5 ако Меси е пич

    1 0 Отговор
    ще поиска да е резерва в този мач.
    предсатвете си хетрик за едно 5-0, например.
    Каква стойност биха имали тези гхолове? Все някаква. Ама головете на Кейн и Холанд бяха убийствено важни, решаващи и трудни! Това срещу Кабо Верде ще е разходка в парка и бира с картофки. Англичаните биха го нарекли пийс ъф кейк.

    10:55 03.07.2026

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