Давид срещу Голиат в Маями: Световният шампион Аржентина се изправя срещу сензацията Кабо Верде

Световното първенство по футбол навлиза в най-горещата си фаза, а стадион „Хард Рок“ в Маями е готов да приюти един от най-интригуващите сблъсъци от 1/16-финалите.
Един срещу друг за първи път в историята се изправят действащият носител на златния глобус Аржентина и абсолютният дебютант Кабо Верде. Двубоят започва в 01:00 часа българско време на 4 юли (петък срещу събота).
Формата на отборите: Перфектните срещу Непобедените
Възпитаниците на Лионел Скалони преминаха през Група J с пълен актив от 9 точки, записвайки победи над Алжир (3:0), Австрия (2:0) и Йордания (3:1). Голямата новина около „албиселесте“ е феноменалната форма на капитана Лионел Меси. 39-годишният гений вече има 6 попадения в турнира и еднолично оглавява голмайсторската листа. С гола си срещу Йордания Меси пренаписа историята, превръщайки се в първия футболист, разписвал се в седем поредни мача на Световни финали, и увеличи рекорда си на общо 19 гола на Мондиали.
От другата страна е приказката на турнира. Кабо Верде – островна държава с население малко над половин милион души – се превърна в най-малката нация, преодолявала някога груповата фаза. Водени от селекционера Бубиста, „сините акули“ останаха непобедени в Група H след три паметни равенства срещу колоси: 0:0 с Испания, 2:2 с Уругвай и 0:0 със Саудитска Арабия.
Тактически дуел и ключови фигури
Очаква се Аржентина да наложи тотален натиск и да контролира притежанието на топката. Халфът Кристиан Ромеро е възстановен от лека травма в коляното и се завръща в защита, а в предни позиции Меси ще си партнира с Хулиан Алварес или Лаутаро Мартинес.
Кабо Верде ще разчита на желязната си дефанзивна организация, допуснала само два гола до момента. Голямата звезда на тима е 40-годишният вратар Жозимар Диас - Возиня, който направи невероятни спасявания срещу Испания. В средата на терена ключова роля за блокиране на аржентинските атаки ще има Кевин Пина, а по крилото ще действа добре познатият у нас полузащитник на Лудогорец – Дерой Дуарте.
Какво казаха преди мача?
- Лионел Скалони (селекционер на Аржентина): „В добра форма сме, но съперникът заслужава огромно уважение. Видяхме колко изравнени са силите на това Световно. Мачът няма да е лесен, в елиминациите всяка грешка те праща у дома.“
- Жозе Мария Невеш (Президент на Кабо Верде): „Отидохме на това Световно, за да пишем собствената си съдба срещу шампионите. Ще се изправим срещу Меси със същата решителност и желание за победа. Няма от какво да се страхуваме.“
Победителят от този сблъсък ще се класира за 1/8-финалите в Атланта, където ще срещне спечелилия двубоя между Австралия и Египет.
Източници: FIFA.com, Gong.bg и Sportal.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #2
09:38 03.07.2026
2 кви симпатяги
До коментар #1 от "Лопата Орешник":може да са този легионерски отбор, оправен с пари?
Аржентина е истински национален отбор, който ограе красиво и вдъпновяващо.
Да им го набримчат на тия фалшификати с 200.
09:41 03.07.2026
3 С такива
09:49 03.07.2026
4 Аналитик
09:59 03.07.2026
5 ако Меси е пич
предсатвете си хетрик за едно 5-0, например.
Каква стойност биха имали тези гхолове? Все някаква. Ама головете на Кейн и Холанд бяха убийствено важни, решаващи и трудни! Това срещу Кабо Верде ще е разходка в парка и бира с картофки. Англичаните биха го нарекли пийс ъф кейк.
10:55 03.07.2026