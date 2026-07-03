Марк-Андре тер Стеген преминава в Аякс под наем, Дани Родригес напусна Барселона в посока Динамо Загреб

Летният трансферен прозорец в Испания и Португалия официално отвори врати, а последните часове донесоха сериозно раздвижване в лагера на испанския шампион Барселона.

Каталунците се възползваха от завръщането си към финансовото правило „1:1“ на Ла Лига, за да реорганизират състава си, докато португалските грандове финализираха мащабни сделки.

Барселона прати Тер Стеген в Аякс и продаде млад талант

Най-изненадващата новина от „Камп Ноу“ е напредъкът в споразумението за отдаване под наем на дългогодишния вратар Марк-Андре тер Стеген в Аякс. Нидерландският гранд ще покрива по-голямата част от заплатата на германския страж, който е силно желан от мениджъра Мичел и директора Кройф.

Освен това Барселона официално обяви трансфера на баския нападател Дани Родригес в Динамо Загреб. Раздялата с тези играчи, заедно с по-ранното напускане на Роберт Левандовски (Чикаго Файър) и Ансу Фати (Монако), дава зелена светлина на президента Жоан Лапорта да активира офертата си на стойност над 100 милиона евро за привличането на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид.

Португалските грандове укрепват съставите си

На португалския пазар Спортинг Лисабон демонстрира сериозни амбиции с покупката на дефанзивния полузащитник Серхи Алтимира от Реал Бетис срещу сумата от 18.5 милиона евро.

В същото време градският съперник Бенфика си осигури услугите на защитника Клеман Лангле, който пристига под наем от Атлетико Мадрид. Спортинг Брага също не остана по-назад и финализира трансфера на централния бранител Адриан Байрами от Люцерн за 2.8 милиона евро.

Очаквани мегасделки на хоризонта

Слуховете в Португалия също се засилват, като Барселона е осъществила първи сондажи чрез агента Жорже Мендеш за привличането на португалската звезда на Милан Рафаел Леао, чиято цена падна до 60 милиона евро. От друга страна, Реал Мадрид излезе с официална позиция, в която категорично отрече информациите, че има интерес или преговаря за Енцо Фернандес от Челси.

Източници: Yahoo Sports / Mundo Deportivo/ Barca Blaugranes / ESPN, FotMob, Fabrizio Romano.