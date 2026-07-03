Италианският трансферен пазар буквално експлодира в часовете след полунощ на 3 юли, предаде Eurosport.it.

Серия А стана арена на ключови треньорски назначения, официални сделки за млади таланти и ключови пазарни решения на грандовете, които ще пренаредят силите на Апенините през новия сезон 2026/27.

Алегри официално се завръща: Пое кормилото на Наполи

Най-голямата бомба от сутрешните часове дойде от Неапол. Наполи официално обяви Масимилиано Алегри за нов старши треньор. 58-годишният специалист, който за последно води Милан до май 2026 г., подписа дългосрочен договор с южняците до 30 юни 2029 г. Gong.bg. Назначението на Алегри има за цел да върне Наполи в битката за Скудетото и Топ 4, след като тимът отстъпи позиции в предходната кампания.

Милан продава Рафаел Леао, за да балансира сметките

На трансферния пазар в Милано настъпи сериозна промяна в стратегията. Ръководството на Милан официално постави цена от 60 милиона евро за продажбата на португалската звезда Рафаел Леао Eurosport.it. Сумата се определя като изключително достъпна и компромисна спрямо предишната му освобождаваща клауза Eurosport.it. С тези средства "росонерите" целят да покрият мащабната инвестиция по привличането на Гонсало Рамос Eurosport.it. Самият Леао вече е отхвърлил предложения от Саудитска Арабия и Турция, като предпочита кариера в английската Премиър лийг или испанската Ла Лига Eurosport.it.

Ювентус затвори сделка за нов защитник

В Торино също не спят. Ювентус финализира трансфера на младия бранител Тарик Мухаремович от състава на Сасуоло Eurosport.it. "Бианконерите" действаха изключително експедитивно в ранните часове на деня, за да подсилят дефанзивната си линия с перспективния футболист, докато паралелно работят по изходящите трансфери на скъпоплатени играчи.

Интер атакува пазара в Белгия за заместник на Дъмфрис

Шампионът Интер е изпратил първа официална оферта на стойност 25 милиона евро за израелското крило Анан Халайли от белгийския Юнион Сент Жилоаз Eurosport.it. След раздялата с Дензъл Дъмфрис и проваленото привличане на Марко Палестра (който премина в Челси) Eurosport.it, "нерадзурите" спешно търсят динамо за дясната си флангова линия и са готови да поемат пазарния риск с Халайли Eurosport.it.

Новаците в елита също пазаруват активно

Комо записа силен ден, обявявайки официално двойния трансфер на бразилския ляв бек Каики и халфа Луис Мия

записа силен ден, обявявайки официално Венеция си осигури услугите на офанзивния полузащитник Корнел Лисман, който пристига с постоянен договор до 2030 г. от Лех Познан

Източници: Eurosport, Sky Sport, Gong.bg.