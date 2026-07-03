Новини
Спорт »
Световен футбол »
Алегри официално се завръща: Пое кормилото на Наполи

Алегри официално се завръща: Пое кормилото на Наполи

3 Юли, 2026 14:07, обновена 3 Юли, 2026 14:14 407 0

  • италия-
  • футбол-
  • калчо-
  • трасфери

Милан постави цена на Рафаел Леао, а Ювентус си осигури нов бранител

Алегри официално се завръща: Пое кормилото на Наполи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианският трансферен пазар буквално експлодира в часовете след полунощ на 3 юли, предаде Eurosport.it.

Серия А стана арена на ключови треньорски назначения, официални сделки за млади таланти и ключови пазарни решения на грандовете, които ще пренаредят силите на Апенините през новия сезон 2026/27.

Алегри официално се завръща: Пое кормилото на Наполи

Най-голямата бомба от сутрешните часове дойде от Неапол. Наполи официално обяви Масимилиано Алегри за нов старши треньор. 58-годишният специалист, който за последно води Милан до май 2026 г., подписа дългосрочен договор с южняците до 30 юни 2029 г. Gong.bg. Назначението на Алегри има за цел да върне Наполи в битката за Скудетото и Топ 4, след като тимът отстъпи позиции в предходната кампания.

Милан продава Рафаел Леао, за да балансира сметките

На трансферния пазар в Милано настъпи сериозна промяна в стратегията. Ръководството на Милан официално постави цена от 60 милиона евро за продажбата на португалската звезда Рафаел Леао Eurosport.it. Сумата се определя като изключително достъпна и компромисна спрямо предишната му освобождаваща клауза Eurosport.it. С тези средства "росонерите" целят да покрият мащабната инвестиция по привличането на Гонсало Рамос Eurosport.it. Самият Леао вече е отхвърлил предложения от Саудитска Арабия и Турция, като предпочита кариера в английската Премиър лийг или испанската Ла Лига Eurosport.it.

Ювентус затвори сделка за нов защитник

В Торино също не спят. Ювентус финализира трансфера на младия бранител Тарик Мухаремович от състава на Сасуоло Eurosport.it. "Бианконерите" действаха изключително експедитивно в ранните часове на деня, за да подсилят дефанзивната си линия с перспективния футболист, докато паралелно работят по изходящите трансфери на скъпоплатени играчи.

Интер атакува пазара в Белгия за заместник на Дъмфрис

Шампионът Интер е изпратил първа официална оферта на стойност 25 милиона евро за израелското крило Анан Халайли от белгийския Юнион Сент Жилоаз Eurosport.it. След раздялата с Дензъл Дъмфрис и проваленото привличане на Марко Палестра (който премина в Челси) Eurosport.it, "нерадзурите" спешно търсят динамо за дясната си флангова линия и са готови да поемат пазарния риск с Халайли Eurosport.it.

Новаците в елита също пазаруват активно

  • Комо записа силен ден, обявявайки официално двойния трансфер на бразилския ляв бек Каики и халфа Луис Мия
  • Венеция си осигури услугите на офанзивния полузащитник Корнел Лисман, който пристига с постоянен договор до 2030 г. от Лех Познан

Източници: Eurosport, Sky Sport, Gong.bg.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове