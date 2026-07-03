Кристиано Роналдо на прага на нежелан рекорд

Кристиано Роналдо, един от най-емблематичните футболисти на нашето време, е напът да запише името си в статистиката на световните първенства по начин, който едва ли би желал. След последния двубой на Португалия срещу Хърватия на Мондиал 2026, завършил с драматична победа 2:1, 41-годишният ветеран вече има 24 засади в историята на световните финали – само една по-малко от досегашния "рекордьор" Робин ван Перси.

В мача срещу хърватите, Роналдо бе уловен в засада при отменения му гол в 62-ата минута, с което увеличи общия си брой засади на пет за настоящия турнир. Така той се доближи опасно близо до антирекорда на нидерландската легенда Ван Перси, който е бил хващан в нередовна позиция 25 пъти на световни първенства през 21-ви век.

Поглеждайки назад, статистиката показва интересна динамика в представянето на Роналдо по този показател:

- Мондиал 2022: 7 засади

- Световно 2018: 1 засада

- Турнирите през 2014 и 2010: по 3 засади на всяко първенство

- Дебютът през 2006: 5 засади

Тези числа ясно показват, че с напредването на възрастта и промените в стила на игра, Роналдо все по-често попада в капана на защитата.

С оглед на формата и ролята на Кристиано в португалския национален отбор, изглежда въпрос на време той да изравни или дори да подобри този своеобразен рекорд.