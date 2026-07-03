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Кристиано Роналдо на прага на нежелан рекорд

Кристиано Роналдо на прага на нежелан рекорд

3 Юли, 2026 16:35 1 258 5

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  • португалия-
  • футболни рекорди-
  • робин ван перси

Засадите го преследват на Мондиалите

Кристиано Роналдо на прага на нежелан рекорд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо, един от най-емблематичните футболисти на нашето време, е напът да запише името си в статистиката на световните първенства по начин, който едва ли би желал. След последния двубой на Португалия срещу Хърватия на Мондиал 2026, завършил с драматична победа 2:1, 41-годишният ветеран вече има 24 засади в историята на световните финали – само една по-малко от досегашния "рекордьор" Робин ван Перси.

В мача срещу хърватите, Роналдо бе уловен в засада при отменения му гол в 62-ата минута, с което увеличи общия си брой засади на пет за настоящия турнир. Така той се доближи опасно близо до антирекорда на нидерландската легенда Ван Перси, който е бил хващан в нередовна позиция 25 пъти на световни първенства през 21-ви век.

Поглеждайки назад, статистиката показва интересна динамика в представянето на Роналдо по този показател:

- Мондиал 2022: 7 засади

- Световно 2018: 1 засада

- Турнирите през 2014 и 2010: по 3 засади на всяко първенство

- Дебютът през 2006: 5 засади

Тези числа ясно показват, че с напредването на възрастта и промените в стила на игра, Роналдо все по-често попада в капана на защитата.

С оглед на формата и ролята на Кристиано в португалския национален отбор, изглежда въпрос на време той да изравни или дори да подобри този своеобразен рекорд.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Шумов,голмайсторите винаги играят на ръба на засадата.
    Я покажи някоя цицеста кака как и подскачат цицките на стадиона та да си дойдем на думата.

    16:39 03.07.2026

  • 2 Факт

    3 2 Отговор
    Не става

    16:47 03.07.2026

  • 3 Рико

    1 2 Отговор
    Стига с този медиен продукт ! Пушна дупка е , вижда се от самолет …. Без дузпи няма парти … И то всичките са фалшиви !!!!!!! Цялата кариера на този нарцццис е базирана на дузпи !!! Махнете му фалшивите дузпи и той е един среден футболист ….,
    Достатъчно ни тровите с това токсично изпражжненние , спрете !!!

    Коментиран от #4

    17:26 03.07.2026

  • 4 браво

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Рико":

    напълно споделям мнението ти! абсолютен позьор е тоя роналдо португалски цигагин

    18:29 03.07.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Поне да беше се татуирал!

    18:43 03.07.2026

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